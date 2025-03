AI, Lenovo in collaborazione con Nvidia

Lenovo cerca di collaborare con Nvidia, vediamo.

Oggi sono molte le case produttrici che ci presentano molti nuovi dispositivi tecnologici che ci aiutano nella vita quotidiana. Una di queste è Lenovo che ha deciso di collaborare con Nvidia, presentando così il Lenovo Hybrid AI Advantage. Tutto ciò costituisce una suite di soluzioni innovative progettate per ridurre il tempo di integrazione dell’intelligenza artificiale, incrementando di conseguenza anche la produttività aziendale.

Ecco il Lenovo Hybrid Advantege, vediamo che cosa ci permetterà di fare.

Quest’offerta è basata sull’AI agentica, una tecnologia molto avanzata per pianificare, ragionare e agire in autonomia per raggiungere risultati e obbiettivi molto più velocemente. IDC recentemente ha condotto una ricerca globale, commissionata da Lenovo, e si è evidenziato il ritorno sull’investimento (ROI), che rimane tuttavia il principale oppositore all’adozione dell’AI, nonostante un ingente incremento della spesa. L’AI agentica cercherà di abbattere queste barriere, stravolgendo e cambiando così i flussi di lavoro aziendali, dando un notevole sostegno anche ai dipendenti nella risoluzione di problemi difficili, nella pianificazione e codifica. La combinazione delle tecnologie Lenovo e Nvidia, permette alle aziende di integrare rapidamente l’intelligenza artificiale per una gamma di applicazioni.

Queste soluzioni full-stack, danno supporto alla piattaforma Nvidia Blackwell Ultra, le GPU Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition e le innovazioni di rete, aumentando la velocità delle applicazioni come del ragionamento, l’AI Agentica e la creazione di video in tempo reale. Yuanqing Yang, presidente e CEO di Lenovo: “Lenovo continua a promuovere un’AI più intelligente per tutti, riunendo modelli di intelligenza artificiale, dati e potenza di calcolo – in esecuzione su dispositivi, edge e cloud e connessi con la rete – per fornire soluzioni che potenziano l’innovazione umana e migliorano la produttività. Lenovo Hybrid AI Advantage con NVIDIA integra servizi all’avanguardia e la prossima evoluzione dell’infrastruttura accelerata Blackwell per aiutare le aziende a scalare facilmente l’AI agentica attraverso modelli di AI pubblici e privati, offrendo vantaggi sostanziali in termini di efficacia, costi, efficienza, sicurezza, accessibilità e personalizzazione.”