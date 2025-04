Dacia Bigster si trasforma in un mini camper

La voglia di avventura cresce con l’arrivo della bella stagione. Ecco quindi che Dacia ha pensato a una soluzione innovativa per gli amanti del campeggio. La Bigster, il nuovo SUV della casa automobilistica, ora può infatti essere trasformata in un mini camper grazie a un kit specifico. Il protagonista di questa trasformazione è il Pack Sleep. Ovvero un accessorio già disponibile per altri modelli come la Jogger e la nuova Duster.

Dacia Bigster: più spazio e comfort con accessori extra

Grazie a questo kit, l’ interno della Dacia Bigster si adatta rapidamente alle esigenze di chi desidera trascorrere la notte immerso nella natura. Il Pack Sleep comprende un box multifunzionale e un materasso pieghevole. I quali, una volta aggiustato per bene, consentono di ottenere in pochi minuti un comodo letto matrimoniale. La sua rete, lunga 190cm e larga 130cm, garantisce infatti uno spazio sufficiente per dormire comodamente. Il prezzo di questa soluzione si aggira intorno ai 2.100€. Diventa così un’opzione assolutamente accessibile per chiunque cerchi un’auto versatile e adatta ai viaggi.

Dacia però non si limita solo al Pack Sleep. Ma offre anche una serie di accessori extra pensati per migliorare, ancora di più, l’esperienza di viaggio. Per chi cerca maggiore privacy, è disponibile un kit di tende oscuranti che coprono tutti gli otto vetri del veicolo. Tale sistema protegge dagli sguardi indiscreti e consente anche di abbassare i finestrini per una ventilazione migliore. Il suo costo è di circa 246€.

Per chi desidera invece ancora più spazio, Dacia propone una tenda da portellone. Una soluzione ideale per creare un’area abitabile aggiuntiva nella parte posteriore del veicolo. Essa ha un costo di 465€, può ospitare fino a tre persone e offre una superficie di 210x220cm. Perfetta per organizzare una zona notte o uno spazio con tavolino e sedie, ha un’altezza interna di 170cm. Garantisce così un buon livello di comfort anche per soggiorni più lunghi.

Insomma, l’idea di una vettura che si trasforma in camper con pochi semplici accessori potrebbe rivoluzionare il modo di viaggiare. Il turismo on the Road in questo modo diventa più accessibile e funzionale che mai !