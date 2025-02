Dacia Duster: arriva la nuova versione ibrida

La Dacia Duster continua a rafforzare la sua posizione per i SUV compatti. Ciò grazie a un mix vincente di robustezza, praticità e prezzo competitivo. L’ultima generazione ha portato diverse novità. Uno degli aspetti più interessanti di tale generazione è la disponibilità di versioni con alimentazione alternativa. Come le varianti GPL e ibride. Inoltre, la Duster offre anche una versione 4×4 con un classico sistema di trazione integrale. E non è tutto. La Dacia sta già lavorando a una soluzione ancora più avanzata per la mobilità off-road. Denis Le Vot, CEO dell’azienda, ha rivelato che entro la fine del 2025 verrà introdotta una nuova versione della Duster con trazione integrale elettrica.

Dacia Duster: le caratteristiche sulla prossima versione

Tale modello utilizzerà un powertrain ibrido con due motori elettrici. Quest’ultimi sono posizionati sugli assi anteriore e posteriore, per garantire una distribuzione della potenza più efficiente. Oltre che migliorare la motricità sui fondi più impegnativi. Di recente, un prototipo di questa nuova Duster è stato avvistato durante una sessione di test sulle strade della Spagna. Segno che il progetto è in una fase avanzata di sviluppo. Al momento, la Duster 4×4 utilizza un motore benzina TCe 130. Con tecnologia Mild Hybrid a 48V. Nella nuova configurazione in fase di test, il sistema manterrà tale tecnologia, ma sarà affiancato da un secondo motore elettrico sull’asse posteriore.

Un altro dettaglio interessante riguarda la possibilità di selezionare manualmente la modalità 4×4. Offrendo così maggiore controllo in situazioni di guida difficili. Inoltre, la nuova generazione della Duster 4×4 sarà disponibile anche in una versione bifuel. Ampliando così ulteriormente le opzioni per i clienti alla ricerca di un SUV economico e versatile. Le prime immagini spia confermano la presenza di suddetto secondo motore elettrico nella zona inferiore posteriore. Dettaglio che evidenzia l’impegno di Dacia nel portare avanti soluzioni innovative pur mantenendo lo stile pratico e accessibile del modello.