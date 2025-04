Il costo dell’hardware va su del 20%: il merito è dei dazi di Trump

A quanto pare la decisione di non Donald Trump di imporre dazi sulle importazioni decisamente aumentati rispetto al passato molto presto si rifletterà anche sul settore della tecnologia, sono previsti infatti aumenti in praticamente tutto il settore che potranno arrivare anche a soglie decisamente importanti, una possibilità che in molti temevano e che purtroppo sta diventando realtà, la conferma ci arriva direttamente da uno dei colossi del settore, stiamo parlando di HYTE, famosa azienda che produce componenti come case e dissipatori, la quale ha annunciato l’implementazione di un aumento di prezzo che potrebbe arrivare addirittura fino al 20% in più rispetto al passato.

La responsabilità è di Trump senza se e senza ma

L’azienda si è espressa in merito a questa evenienza senza andare troppo per il sottile, sottolineato come il tutto sia legato all’amministrazione governativa americana che sta creando un guazzabuglio di problematiche in merito appunto ai prezzi e ai dazi, si tratta della prima volta in cui un’azienda si esprime in modo così esplicito in merito alla gestione di un governo americano, dal momento che di solito tutte le grandi realtà preferiscono un approccio più Sobrio e pagato.

Nel comunicato l’azienda specificato che gli attuali impostazioni economiche legate ai prezzi sull’importazioni rendono disciplina utile mantenere stabilire il business senza un aggiustamento dei prezzi, è molto probabile che tutto ciò farà da apripista anche alle altre aziende che si occupano di hardware che dipendono dall’impostazioni da paesi stranieri fino a questi momento, avevano mantenuto il totale silenzio in merito alla questione.

Insomma, l’effetto Trump sta iniziando a farsi sentire e probabilmente questo è solo l’inizio di qualcosa di più grande che potrebbe riguardare l’intero settore dell’hardware per pc e in generale della tecnologia, il nostro consiglio è quello che se avete bisogno di acquistare una nuova componente, fatelo ora prima che i prezzi inizino a salire a causa di questo cambiamento.