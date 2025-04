Opera One: ora grazie all’IA la gestione delle schede sarà più facile

Quando utilizziamo un browser web, soprattutto negli ultimi tempi è pratica comune di molti utenti tenere aperte numerose schede, in modo da poter gestire in maniera globale tutto lo spazio di lavoro al quale stiamo facendo riferimento, tale organizzazione infatti consente di avere tutto sott’occhio senza necessariamente rinunciare ad elementi che abbiamo cercato in precedenza, una controindicazione però di questo formato è rappresentata dalla possibile caoticità che può venire a crearsi quando abbiamo davvero troppe schede aperte all’interno del browser, gestirle può risultare infatti difficile dal momento che richiamare uno specifico elemento non è semplice soprattutto quando appunto questi ultimi sono davvero tanti.

Opera One ha la soluzione

La nota azienda dietro l’omonimo browser ha però introdotto la soluzione, immaginate di poter dialogare con il vostro browser con la stessa naturalezza con la quale dialogate con un Chatbot basato su intelligenza artificiale, ecco questo è quello che ha fatto l’azienda dietro il browser opera one, quest’ultimo ha infatti visto l’arrivo di una nuova funzionalità definita Comandi Tab.

Nello specifico, questa nuova funzionalità sarà mossa dall’intelligenza artificiale dal nome Aria di proprietà dell’azienda, tra le funzioni spicca senza dubbio la possibilità di dire ad Aria di “chiudere tutte le schede tranne questa”, oppure di “raggruppare tutte le mie schede relative a Pinterest”.

Le possibilità sono davvero molteplici dal momento che l’intelligenza artificiale riesce a capire tutti i comandi impartiti in linguaggio naturale, potrete infatti raggruppare le schede caratterizzate da un elemento in comune, fissare in alto quelle che preferite in base al loro contenuto oppure chiudere tutte quelle che sono accomunate da un elemento che magari non vi serve più, insomma la gestione sarà totale e globale senza nessun tipo di limite.

Per chi volesse provare dunque questa nuova funzionalità, vi basterà semplicemente scaricare il browser scritto sopra dal suo sito ufficiale, una volta effettuato il download dell’installazione potrete fin da subito usufruire di questa nuova possibilità.