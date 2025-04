Oppo Find X8 Ultra: la fotocamera punta a nuovi standard

Oppo lancia sul mercato il suo nuovo top di gamma, l’OPPO Find X8 Ultra. Ma la cosa interessante riguarda la configurazione fotografica di altissimo livello. Secondo un’informazione condivisa da un leaker, quest’ultima sarà in grado di sfidare i migliori smartphone della concorrenza, come quelli di Xiaomi e Vivo. Il sistema fotografico, composto da quattro sensori principali, vuole salire di livello nell’ambito dell’imaging mobile. La fotocamera principale sarà composta da un sensore Sony LYT-900 da 50 MP e una lente con apertura f/1,8. Questo dovrebbe assicurare foto dettagliate in condizioni di buona illuminazione. L’unico dubbio rimane se l’apertura f/1,8 potrebbe risultare un po’ più stretta rispetto ad altri modelli di fascia alta.

L’aspetto estetico del Find X8 Ultra punta al design e alla fotocamera frontale

Oltre alla fotocamera principale, Oppo ha creato un sensore ultrawide da 50 MP, che promette ampie angolazioni di ripresa. Un’altra caratteristica interessante è il teleobiettivo ravvicinato da 50 MP con un sensore Sony LYT-700, in grado di offrire uno zoom ottico 3x. L’apertura f/2,1 anche se non si presenta particolarmente ampia, sarà utile per scatti a distanza ravvicinata con un buon livello di dettaglio. Il vero punto forte, però, potrebbe essere il teleobiettivo da 50 MP con un sensore Sony LYT-600.

La fotocamera del nuovo smartphone non sarà innovativa solo grazie alla qualità delle sue lenti. Ma un’altra caratteristica altamente competitiva riguarda il suo design innovativo. Sempre secondo le informazioni che sono state annunciate, il modulo fotografico sarà messo in un grande oblò centrale. Due fotocamere periscopiche saranno posizionate nella parte superiore, e le altre due più in basso. Questa disposizione dovrebbe dare al dispositivo un aspetto di un prodotto del futuro, mantenendo un certo equilibrio tra estetica e funzionalità. Non manca ovviamente la fotocamera frontale, che sarà da 32 MP. Con tutte queste caratteristiche, l’OPPO Find X8 Ultra sembra destinato a diventare uno dei protagonisti nella competizione per il primato nelle fotocamere smartphone.