OPPO Find X8 Ultra: emerse nuove caratteristiche

Cresce l’attesa per l’uscita dell’OPPO Find X8 Ultra. Secondo le anticipazioni ufficiali, il nuovo modello promette di portare l’esperienza d’uso ad un livello superiore. Zhou Yibao, product manager della gamma Find di OPPO, ha rivelato alcuni dettagli chiave del dispositivo. Ciò tramite un annuncio ufficiale su Weibo. Con il suo post ha confermato che il nuovo smartphone non sarà solo un top di gamma in ambito fotografico. Offrirà anche un’esperienza completa in ogni aspetto.

OPPO Find X8 Ultra: ecco le caratteristiche emerse fino ad ora

Il comparto fotografico rimane un punto forte del nuovo modello. Secondo recenti indiscrezioni, l’OPPO Find X8 Ultra presenta un sistema avanzato. Quest’ultimo è composto da un teleobiettivo macro con sensore Sony Lytia LYT-701 da 50 MP con zoom ottico 3x e OIS. Inoltre, è presente una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony Lytia LYT-900 da 1 pollice con OIS. Infine, c’è un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 6x e una ultra-grandangolare da 50 MP. Tali specifiche rendono il dispositivo un vero e proprio cameraphone in grado di competere ai massimi livelli.

Tra le caratteristiche più impressionanti, spicca la tecnologia di ricarica rapida fino a 100 W. Quest’ultima permetterà di portare la batteria da 0 a 100% in appena 35 minuti. Non manca anche il supporto alla ricarica wireless ultra veloce. Quest’ultima è da 80 W. Tali caratteristiche rendendo il Find X8 Ultra un dispositivo straordinario per chi necessita di tempi di ricarica ridotti senza compromessi.

A ciò si unisce un processore all’avanguardia. Si tratta del nuovo Snapdragon 8 Elite. Inoltre, il dispositivo promette una generosa batteria da 6.000 mAh. Per la resistenza agli agenti esterni, OPPO ha dotato il nuovo flagship di certificazioni IP68 e IP69. Ciò garantisce protezione totale contro polvere e immersioni prolungate in acqua. Una caratteristica che lo rende particolarmente interessante per chi cerca un dispositivo robusto e affidabile. L’OPPO Find X8 Ultra sembra destinato a conquistare il mercato premium. Non resta che attendere il suo debutto ufficiale il prossimo mese per scoprire se sarà davvero all’altezza delle aspettative.