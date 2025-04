Google punta a imitare la tastiera di iPhone con Gboard

Google sta cercando di soddisfare sempre di più i suoi utenti più fedeli, adattando la sua tastiera Gboard agli amanti del mondo Apple. Da poco infatti, è stata scoperta una nuova funzione nella versione beta della tastiera per Android, che permette di nascondere i tasti di punteggiatura, come il punto e la virgola. Questa novità crea una grande somiglianza tra la Gboard e la tastiera di iPhone. Quest’ultima già da qualche anno, ha creato un design con meno tasti visibili. Tutta questa strategia servirebbe a dare agli utenti la possibilità di scegliere se visualizzare o meno i tasti di punteggiatura più comuni. Quando l’opzione è disattivata, per inserire il punto o la virgola bisogna entrare su un menu separato.

Le nuove opzioni di Google potrebbero essere strategiche per attrarre gli utenti iPhone

Se questa novità sarà confermata, si inserisce su una vera tendenza che Google sta perseguendo da tempo. Cercare di soddisfare le esigenze di utenti che hanno già familiarità con iPhone. Non è infatti la prima volta che l’azienda informatica introduce funzionalità che sembrano prendere ispirazione da quelle di Apple. Alcuni dicono che questa mossa potrebbe rappresentare un tentativo di rendere più comodo a chi è abituato al mondo iPhone, il passaggio ad Android.

Questa mossa, apparentemente piccola, potrebbe avere conseguenze più grandi. In un periodo in cui la competizione tra i due colossi tecnologici è sempre più accesa, Google risponde. Infatti la tastiera iPhone viene criticata da molti in quanto considerata troppo minimalista e poco pratica. Così la nuova funzione di Gboard potrebbe rappresentare un punto di incontro tra le due piattaforme, accontentando coloro che apprezzano la semplicità di Apple senza rinunciare alla flessibilità di Android.

In questo mercato complesso, Google sembra aver trovato una soluzione per soddisfare gli utenti che cercano qualcosa di simile al mondo della grande mela, pur rimanendo all’interno dell’ecosistema Android. Gboard potrebbe aver trovato la chiave per rendere l’esperienza dell’utente ancora più adattabile.