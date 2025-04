Nintendo Switch 2: il mistero del tasto “C”

Di recente è avvenuta la presentazione del nuovo Nintendo Switch 2. Il quale ha confermato la presenza di un tasto inedito sul controller destro. Un dettaglio che ha subito attirato l’attenzione degli appassionati. Però l’assenza di informazioni ufficiali a riguardo non ha fatto altro che alimentare ipotesi e speculazioni poco chiare. Però con il lancio dell’app Nintendo Today, è emerso un dettaglio interessante. Poiché l’immagine della console riportata al suo interno mostra chiaramente il tasto contrassegnato dalla lettera “C”. Questo elemento ha immediatamente riacceso i rumor sulle possibili funzionalità della nuova console. Fino a richiamare alla memoria il discusso schermo secondario del Wii U.

Nintendo Switch 2: multiplayer locale senza split-screen?

Secondo alcuni analisti, il tasto “C” potrebbe essere associato ad alcune funzionalità online. Come ad esempio l’accesso rapido alle chat o a menù dedicati. Una teoria più intrigante suggerisce invece che Nintendo stia lavorando a una caratteristica innovativa. Ovvero alla possibilità di utilizzare Switch 2 come secondo schermo. Un’idea che riporterebbe all’ attenzione la filosofia del Wii U GamePad. La possibilità di una simile funzione è avvalorata ancora di più da un recente brevetto. Il quale fa pensare ad un’interazione tra la console e dispositivi esterni, come uno smartphone.

Un noto insider del settore, extas1s, ha avanzato un’ipotesi ancora più interessante. Egli sostiene infatti che la Switch2 potrebbe connettersi non solo a un altro esemplare della stessa console, ma anche alla prima versione di Switch. Questo collegamento avverrebbe proprio tramite il tasto “C”, permettendo di sfruttare un secondo dispositivo per migliorare l’esperienza di gioco. In un contesto multiplayer, ad esempio, due console potrebbero essere impiegate per giocare senza dover dividere lo schermo. Insomma la soluzione ideale per titoli come il futuro Mario Kart 9.

Naturalmente, al momento si tratta solo di speculazioni, e non esistono conferme ufficiali da parte di Nintendo. Ma se questa funzionalità fosse reale, la prima Switch necessiterebbe di un aggiornamento software per garantire la compatibilità con la nuova console. Intanto, la community resta in attesa di ulteriori dettagli. Consapevole però che una feature del genere potrebbe rivoluzionare il modo in cui si gioca in locale. L’idea di sfruttare Switch 2 in modo innovativo è affascinante. Ma resta da vedere se Nintendo vorrà davvero intraprendere questa strada.