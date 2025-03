Live-action dedicato a Zelda: l’annuncio ufficiale sull’app Nintendo

Il film live-action “The Legend of Zelda” debutterà il 26 marzo 2027, come annunciato tramite app da Nintendo.

Il giorno prima c’è stato l’evento Nintendo Direct livestream durante il quale l’azienda solitamente annuncia tutte le ultime notizie sui suoi servizi. Ci si aspetterebbe una notizia di questa portata tra quelle ufficializzate durante la livestream, tuttavia Nintendo vuole promuovere due cose in una. L’annuncio sul live-action, infatti, è sull’app Nintendo Today!, che la compagnia sta cercando di far conoscere a tutti i suoi utenti.

Durante l’evento che ha avuto luogo questo giovedì, il game director – Shigeru Miyamoto – ha chiuso la presentazione annunciando l’app Nintendo Today! con tutte le ultime news. Coloro che l’hanno scaricata subito sono stati i primi a sapere del live-action, l’azienda ha utilizzato solo questo canale per annunciare la data di uscita del film “Zelda“. L’app mira a fornire notizie quotidiane su vari giochi Nintendo e gli utenti possono anche personalizzarla per dare priorità ai loro giochi e contenuti preferiti.

The Legend of Zelda: il live-action sul noto videogioco arriverà entro il 2027 come annunciato da Nintendo sull’app ufficiale

Nel settore dell’intrattenimento, ci sono così tanti nuovi contenuti basati su cose già esistenti o già viste, questo promemoria sul film dedicato a Zelda potrebbe cadere nel dimenticatoio. Anche se, per Nintendo investire in questi progetti si è rivelata una strategia solida da un punto di vista economico. Il film “Super Mario Bros.” ha incassato 1,3 miliardi di dollari al botteghino con un budget di produzione di 100 milioni di dollari, diventando il 18° film con il più alto incasso a livello globale di tutti i tempi.

Sebbene “Zelda” potrebbe non avere lo stesso riconoscimento universale che ha il personaggio di “Mario”, il gioco “Breath of the Wild”, ad esempio, supera i giochi Pokémon Oro, Argento e Cristallo in termini di copie totali vendute. Mentre Nintendo si prepara a rivelare altri dettagli sul suo attesissimo sistema Nintendo Switch 2 nei prossimi giorni, dare un’occhiata all’app Nintendo Today! potrebbe essere una buona idea per saperne di più in anteprima.