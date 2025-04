WhatsApp: spiare il partner è ora facilissimo, ecco come si fa gratis

Il mondo WhatsApp è in continuo aggiornamento e infatti la grande applicazione di messaggistica, sebbene sia già largamente la migliore sul panorama mobile, continua ad apportare modifiche al suo organigramma. Gli utenti sono abituati ad avere a disposizione davvero tutto, ma il meglio a quanto pare deve ancora venire.

WhatsApp sto lavorando a nuovi aggiornamenti che potrebbero piacere veramente a chiunque e che potrebbero integrare ancora di più un’esperienza apparentemente perfetta. Oltre agli aggiornamenti in programma, ci sono anche delle funzioni molto utili come quella che può permettere di interessarsi dei movimenti altrui.

WhatsApp: con questa nuova funzionalità, potrete spiare gli utenti ogni volta che volete senza alcun problema

Se sembrano lontani i tempi in cui su WhatsApp gli utenti riuscivano a ficcare il naso all’interno delle conversazioni di altre persone. In realtà il fenomeno sembra essere tornato attuale anche se non in quel senso: spiare all’interno dell’applicazione di messaggistica è possibile ma solo per quanto riguarda i movimenti. Secondo quanto riportato infatti sono diventate tantissime le persone che ad oggi utilizzano l’applicazione chiamata Whats Tracker.

Questa è totalmente gratuita ma soprattutto legale al 100%, pertanto non si incorre in alcun tipo di problema. Il primo passo è chiaramente scaricarla, e lo si potrà fare solo mediante il formato apk per Android. Una volta installata sullo smartphone, bisognerà selezionare i numeri da tenere d’occhio, in modo che ogni volta che entreranno o usciranno da WhatsApp, arriverà una notifica sullo smartphone dello spione.

Tutto questo funziona gratis, così come il report che arriva a fine giornata, quello che serve a rendere conto all’utente che ha scaricato Whats Tracker tutti gli orari di accesso e di uscita. Si tratta di una soluzione perfetta soprattutto quando l’utente che state controllando non ha attivo l’aggiornamento dell’ultimo accesso o lo stato “online”. Al momento sono tantissime le persone che se ne servono liberamente, per cui non fatevi alcun tipo di problema.