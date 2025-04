Motorola Edge 60 Pro: svelato il design in un video promozionale

Motorola

Il design del nuovo Motorola Edge 60 Pro è stato anticipato in rete grazie a una clip promozionale pubblicata da Evan Blass, noto leaker. Il video mostra per la prima volta il dispositivo in ogni angolazione, offrendo un’anteprima concreta in attesa della presentazione ufficiale. Il modello rappresenterà una delle proposte di fascia alta dell’azienda per il 2025.

Design curato e nuovi colori

Nel filmato si nota un design raffinato, con cornici sottili e un vetro posteriore leggermente curvo. Il modulo fotocamera è rettangolare e contiene due sensori principali disposti verticalmente, accompagnati da un flash LED. Il logo Motorola appare al centro della scocca.

Il dispositivo sarà disponibile almeno in tre colorazioni: nero, blu e verde acqua, quest’ultimo con una finitura lucida che sembra riflettere la luce. Le linee complessive riprendono quelle dei precedenti Edge, ma con piccole modifiche nei dettagli estetici, come il profilo più sottile.

Prime ipotesi sulle specifiche

Sebbene il video non riveli informazioni tecniche, si ipotizza che il Motorola Edge 60 Pro possa montare un display OLED a 144 Hz, come nei modelli precedenti. È probabile anche l’integrazione del chip Snapdragon 7 Gen 3, già utilizzato su dispositivi di fascia media-premium.

Tra le possibili specifiche attese figurano una batteria da circa 5000 mAh, supporto alla ricarica rapida, e un sensore principale da oltre 50 megapixel. Alcuni rumor suggeriscono la presenza di Android 14 in versione stock, con aggiornamenti garantiti per almeno tre anni.

Uscita attesa nelle prossime settimane

La pubblicazione del video lascia intendere che il lancio sia ormai vicino. Motorola potrebbe annunciare il nuovo Edge 60 Pro entro aprile, in linea con le tempistiche già adottate per la generazione precedente. Il dispositivo dovrebbe collocarsi nella fascia medio-alta del mercato, con un focus su design e fluidità visiva. Non è ancora chiaro se verranno annunciate più varianti, come un modello “Fusion” o “Ultra”, già visti nella serie Edge 40. Per ora, il protagonista resta il modello Pro.

Il Motorola Edge 60 Pro si mostra in anticipo attraverso un video ufficiale trapelato, confermando linee eleganti e un modulo fotocamera compatto. Il lancio è atteso a breve e potrebbe rafforzare la posizione di Motorola nella fascia alta del mercato Android.