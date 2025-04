Controlli smartphone negli aeroporti USA: cosa sapere prima di viaggiare

smartphone aeroporti

Negli Stati Uniti le autorità di frontiera possono controllare dispositivi elettronici personali, come smartphone, tablet e computer, anche senza mandato. È quanto si apprende online, spiegando che la normativa consente a CBP (Customs and Border Protection) di ispezionare i contenuti digitali dei viaggiatori in ingresso, incluse foto, messaggi e file.

Controlli senza mandato ai confini statunitensi

La legge statunitense permette agli agenti di frontiera di eseguire controlli approfonditi su dispositivi elettronici entro un raggio di circa 160 chilometri dal confine, che include aeroporti internazionali. Gli agenti possono chiedere accesso ai contenuti, anche offline, e in alcuni casi copiare dati per ulteriori analisi. Non è necessario che ci sia un sospetto concreto per avviare l’ispezione.

Esistono due livelli di controllo: quello standard, limitato a un’ispezione rapida e visiva, e quello avanzato, che può coinvolgere software forensi per accedere anche a contenuti cancellati o nascosti.

Cosa può essere controllato

I funzionari doganali possono esaminare foto, chat, email, documenti e cronologia di navigazione. Possono anche chiedere di sbloccare il dispositivo o fornire codici di accesso. Il rifiuto può comportare il sequestro temporaneo del dispositivo o ulteriori accertamenti.

Le regole si applicano a tutti i viaggiatori, inclusi cittadini statunitensi, anche se alcuni tutele costituzionali possono essere invocate in caso di controversie. Tuttavia, in generale, la protezione della privacy è più debole nei punti di ingresso al paese rispetto al territorio interno.

Come prepararsi prima del viaggio

Per ridurre i rischi, gli esperti consigliano di limitare la quantità di dati personali salvati sul dispositivo prima del viaggio. È utile usare account temporanei, disattivare la sincronizzazione cloud e disinstallare app sensibili. In alternativa, si può viaggiare con un dispositivo secondario, con accesso limitato alle informazioni personali.

È importante anche fare un backup dei dati prima della partenza e utilizzare strumenti di cifratura, se consentiti. Alcune app di messaggistica come Signal permettono di proteggere le conversazioni con PIN indipendenti dal sistema operativo.

Chi viaggia negli Stati Uniti deve essere consapevole che le autorità possono controllare smartphone e altri dispositivi elettronici senza preavviso. Una preparazione adeguata può ridurre l’esposizione di dati sensibili e tutelare la propria privacy durante i controlli.