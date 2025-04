Chrissy Snow è un robot: l’unione tra TV e intelligenza artificiale

Se pensavate che i robot umanoidi fossero ancora roba da film di fantascienza, è ora di ricredervi. Realbotix e Hollo.AI hanno unito le forze per creare qualcosa di davvero particolare: un robot che non solo ha le sembianze di un personaggio televisivo iconico, ma ne replica anche la personalità. Stiamo parlando di Chrissy Snow, la frizzante coinquilina di Tre Cuori in Affitto, interpretata da Suzanne Somers negli anni ’70 e ’80.

Il robot che riporta in vita Chrissy Snow grazie all’AI

Il risultato è stato presentato alla Roth Capital Partners Conference in California, e ha subito attirato l’attenzione. Non si tratta solo di un volto noto applicato a un’intelligenza artificiale qualsiasi, ma di un lavoro certosino per riportare in vita, sotto forma di AI, l’energia e il carattere del personaggio. Hollo.AI, specializzata in AI conversazionali, ha lavorato a stretto contatto con Alan Hamel, marito della Somers, per ricreare in modo il più fedele possibile il modo di parlare e interagire di Chrissy.

Da un lato, Realbotix ha fornito il robot, un sofisticato umanoide progettato per interagire con le persone e capace di integrare diverse intelligenze artificiali. Dall’altro, Hollo.AI ha fornito il “cervello” digitale, un software avanzato che permette a questa Chrissy 2.0 di rispondere, conversare e comportarsi in modo naturale. Il CEO di Hollo.AI, Rex Wong, ha descritto questa collaborazione come un passo avanti per la robotica umanoide, portandoci sempre più vicini a un futuro in cui i robot saranno parte integrante della nostra vita quotidiana.

Ma qual è il vero scopo di tutto questo? Certo, l’idea di riportare in vita personaggi amati è affascinante, ma la tecnologia dietro a questo progetto ha potenzialità molto più ampie. I robot umanoidi con intelligenza personalizzabile potrebbero essere usati per compagnia, intrattenimento, educazione o persino assistenza. Se oggi è Chrissy Snow, domani potrebbe essere un assistente virtuale che aiuta gli anziani o un avatar interattivo per l’insegnamento.

Realbotix e Hollo.AI stanno dimostrando che la fusione tra AI e robotica sta facendo passi da gigante. E se questo è solo l’inizio, chissà cosa ci aspetta nei prossimi anni.