Gli account Fitbit passano a Google: cosa cambia per gli utenti

Fitbit

Dal 2025 non sarà più possibile accedere con un account Fitbit. Tutti gli utenti dovranno migrare a un account Google per continuare a utilizzare i dispositivi e i servizi Fitbit. L’operazione segna la conclusione del processo di integrazione avviato nel 2021, quando Google ha acquisito ufficialmente Fitbit.

Fitbit abbandona gli account proprietari

A partire da quest’anno, gli account Fitbit verranno dismessi e sostituiti da account Google, obbligatori per tutti i nuovi dispositivi. Gli utenti esistenti possono già completare la migrazione, che diventerà necessaria per sincronizzare i dati, aggiornare il firmware o usare app e funzioni connesse. Chi non effettuerà la transizione non potrà più accedere al proprio profilo o visualizzare i dati memorizzati. Il passaggio riguarda tutte le piattaforme: app mobile, sito web e dispositivi indossabili. L’account Fitbit non sarà più utilizzabile né come credenziale né come sistema di gestione separato.

Maggiore integrazione con i servizi Google

L’adozione dell’account Google consentirà un’integrazione più profonda tra Fitbit e gli altri servizi dell’ecosistema. I dati sulla salute e sull’attività fisica saranno accessibili anche da Google Fit e potranno interagire con funzioni offerte da Wear OS o da app come Google Calendar e Assistant.

Google ha dichiarato che intende uniformare la gestione della privacy secondo le sue policy standard. Gli utenti potranno configurare opzioni di autorizzazione dettagliate per decidere quali dati condividere e con quali applicazioni, nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

Cambiamenti per privacy e dati

Il trasferimento all’account Google comporta la trasferenza dei dati biometrici e dell’attività sotto la responsabilità di Google. Fitbit assicura che nessuna informazione sarà utilizzata per la pubblicità mirata. Tuttavia, i dati verranno gestiti secondo le norme di archiviazione e trattamento proprie di Google, che potrebbero differire da quelle precedenti.

La migrazione degli account Fitbit verso Google chiude definitivamente l’era della gestione autonoma della piattaforma. Gli utenti dovranno adattarsi al nuovo sistema di accesso e gestione dati, con vantaggi in termini di integrazione ma anche maggiore centralizzazione delle informazioni personali.