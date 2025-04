Galaxy Tab S10 FE compare nei listini: in arrivo la nuova generazione di tablet Samsung

Samsung tablet

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S10 FE è comparso in anticipo nel listino di un rivenditore austriaco, anticipando parte delle specifiche e il prezzo. Anche se Samsung non ha ancora annunciato ufficialmente il dispositivo, l’inserimento nel catalogo suggerisce un lancio imminente. L’evento rappresenterebbe il debutto della nuova generazione Fan Edition nel settore tablet.

Le prime informazioni dal listino

Si apprende che un venditore online austriaco ha inserito a listino il Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi, con un prezzo di 569 euro. Il dispositivo appare con codice modello SM-X616B, elemento che ne conferma l’esistenza nella catena di distribuzione. La pagina del prodotto non riporta dettagli tecnici completi, ma la presenza sul portale commerciale indica che il tablet è prossimo all’arrivo sul mercato. Il prezzo suggerisce un posizionamento nella fascia medio-alta, coerente con le versioni precedenti della serie FE, pensate per offrire un compromesso tra prestazioni e costo contenuto.

Attesa per le specifiche ufficiali

Al momento Samsung non ha comunicato caratteristiche tecniche ufficiali, ma è possibile ipotizzare alcune specifiche basandosi sui modelli precedenti. Il Galaxy Tab S10 FE potrebbe montare un display LCD da circa 11 pollici, supportare la S Pen, e integrare un chip Exynos o Snapdragon di fascia media. È attesa anche una versione 5G, come già avvenuto con il Galaxy Tab S9 FE. La linea Fan Edition rappresenta per Samsung una strategia di ampliamento dell’offerta, portando alcune funzioni premium in dispositivi con un prezzo più accessibile.

La comparsa nei listini commerciali indica che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, forse già nel mese di aprile. Samsung ha già utilizzato questa modalità in passato, con dispositivi apparsi nei cataloghi di rivenditori prima della presentazione. L’azienda coreana potrebbe includere il nuovo tablet in un evento dedicato o in una comunicazione separata rispetto ai flagship.

Resta da vedere se il lancio interesserà tutti i mercati europei contemporaneamente e se saranno disponibili più configurazioni per memoria interna e connettività.

Il Galaxy Tab S10 FE appare pronto al debutto, anticipato da un primo avvistamento nei listini. Il dispositivo dovrebbe collocarsi nella fascia media e riprendere il formato apprezzato delle precedenti Fan Edition. Si attendono conferme ufficiali da parte di Samsung nelle prossime settimane.