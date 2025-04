Vivo X200 Ultra: Il nuovo tasto per la fotocamera che cambierà il nostro modo di fotografare

Il Vivo X200 Ultra sta per arrivare sul mercato. Il dispositivo infatti è già pronto a rivoluzionare il mondo dei cameraphone con alcune novità decisamente interessanti. Una delle caratteristiche più discusse riguarda l’introduzione di un tasto fisico dedicato al controllo della fotocamera. Un’idea che sembra ispirarsi ai recenti modelli di iPhone 16, ma con una sua identità. Questo pulsante si trova sul lato del dispositivo, ma non rappresenta solo un elemento estetico. Ma anzi, una vera e propria innovazione per gli amanti della fotografia mobile. Il tasto si distingue per una scanalatura blu centrale che lo rende facilmente riconoscibile, perfettamente integrato con la struttura complessiva del telefono. Anche se non è ancora chiaro se si tratta di un micro-touchpad o meno, il product manager di Vivo, Han Boxiao, ha confermato che sarà un pulsante esclusivo per scattare foto e video. Non sarà quindi possibile programmare il tasto per altre funzioni. Poiché si concentra esclusivamente sulla fotografia.

Vivo X200 Ultra: caratteristiche e specifiche tecniche

Ma non è finita qui. Poiché il Vivo X200 Ultra arriva con altre sorprese da scoprire. Il sensore principale, un Sony LYT-818, si presenta leggermente più piccolo rispetto a quello del predecessore, passando da un sensore da 1″ a uno da 1/1,28″. Nonostante questa riduzione, l’innovazione più interessante riguarda la fotocamera ultrawide. Vivo infatti ha deciso di equipaggiare l’X200 Ultra con uno dei sensori più avanzati. Il quale garantisce una qualità mai vista prima in un dispositivo mobile. In più, la telecamera telefoto sarà basata sul sensore Samsung ISOCELL HP9 da 200 MP. Garantendo così una resa straordinaria per la cattura di tutti i dettagli.

Un’altra novità interessante riguarda l’elaborazione delle immagini. Il Vivo X200Ultra sarà equipaggiato con due chip customizzati per gestire l’elaborazione del segnale. In particolare si tratta del nuovo VS1, che regolerà esposizione e messa a fuoco, e il V3 Plus. Il quale si occuperà di operazioni più tradizionali come la riduzione del rumore e la correzione del bilanciamento del bianco. Questi chip renderanno l’X200 Ultra un telefono altamente performante. Poiché capace di catturare immagini con una qualità senza precedenti.

Insomma, con il suo debutto previsto per aprile, il Vivo X200Ultra promette di essere un punto di riferimento per gli appassionati di fotografia mobile. Finalmente sarà infatti possibile vedere un dispositivo in grado di unire tecnologia e praticità in un’unica soluzione.