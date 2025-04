Kratos alla volta dei cieli: un drone Mach 5 in arrivo

Ovviamente leggendo il titolo probabilmente avrete pensato al famoso protagonista della serie di videogiochi God of War, ebbene ciò di cui vi stiamo per parlare sicuramente riguarda le battaglie ma non i videogiochi, la protagonista è una nota azienda statunitense dal nome Kratos Defense & Security Solutions, la quale ha annunciato l’inizio di un ambizioso progetto che dovrebbe portare all’arrivo di un drone capace di raggiungere una velocità pari a cinque volte quella del suono, nello specifico, parliamo di mach cinque ovvero 6174 km/h.

Velocità ma prezzo abbordabile

L’azienda da tempo si occupa di doni da battaglia privi di pilota e sta letteralmente rivoluzionando il settore dal momento che riesce ad offrire soluzioni dalle prestazioni impressionanti ma dai costi decisamente più accessibili, il suo presidente si è espresso affermando l’intenzione dell’azienda di offrire un veicolo supersonico ad un prezzo di ordini di grandezza inferiori rispetto alle altre soluzioni attualmente presenti sul mercato, da diverso tempo effettivamente questa azienda statunitense si sta impegnando per riuscire ad abbattere i costi di produzione e per i suoi veicoli ipersonici sta sfruttando una nuova tecnologia basata sul carburante solido, questo nuovo progetto mira dunque assegnare un vero e proprio record dal momento che i veicoli di questo genere costano cifre davvero esorbitanti, il finanziamento dal quale l’azienda sta attingendo è legato proprio a tale sviluppo e punta ad un costo massimo di 1,35 miliardi di euro per lo sviluppo completo del programma, il quale dovrebbe durare all’incirca cinque anni.

Si tratta senza dubbio di un progetto ambizioso che rivoluzionerà il settore e che di conseguenza potrebbe anche dare a migliorare il settore non militare grazie ai risultati tecnologici che raggiungerà Kratos, la velocità del suono non è mai stata così accessibile prima d’ora, non a caso anche compagnie aeree consumer stabilizzando a barare la possibilità di integrare aerei supersonici nella propria flotta.