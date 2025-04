Galaxy Z Flip 7 FE: il nuovo pieghevole si mostra in anteprima

Il Galaxy Z Flip 7 FE fa già parlare di sé. Infatti alcune immagini trapelate nelle ultime ore sembrano confermare quanto già ipotizzato in precedenza. Ovvero che si manterrà un aspetto quasi identico al suo predecessore. La variante economica del pieghevole a conchiglia di Samsung, attesa con interesse dagli appassionati, non porterà quindi cambiamenti rivoluzionari nel design. Il modello standard, il Galaxy Z Flip 7, si distinguerà invece per un’importante novità. Cioè un display esterno più ampio e senza scalino per le fotocamere. Questa scelta progettuale permetterà di integrare i due sensori in modo più armonioso.

Galaxy Z Flip 7 FE: un processore inaspettato per la versione economica

Se da un lato l’estetica resta invariata, dall’altro però emergono dettagli che potrebbero rendere il Galaxy Flip 7 FE leggermente diverso dal Flip6. Le indiscrezioni suggeriscono infatti che le dimensioni del nuovo modello saranno leggermente superiori. Si parla di 165,1x 71,7×7,4mm, contro i 165,1×71,9×6,9mm della versione precedente. Questo piccolo aumento potrebbe essere dovuto a una batteria più capiente, in linea con le aspettative per il GalaxyZ Flip7.

La prima fuga di notizie suggeriva che il Galaxy Z Flip 7 e la sua versione FE sarebbero stati equipaggiati con il nuovo chip Exynos 2500, sviluppato internamente da Samsung. Negli ultimi giorni però è emersa una possibilità diversa per il modello più economico. Secondo alcune fonti infatti, il Flip7FE potrebbe montare invece l’Exynos 2400. Ovvero una soluzione già vista su altri device del marchio. Una scelta simile potrebbe permettere a Samsung di mantenere il prezzo più basso. Senza però compromettere eccessivamente le sue prestazioni.

Nonostante la mancanza di novità nel design, il Galaxy Z Flip7 FE potrebbe comunque attirare l’attenzione di chi desidera un pieghevole senza spendere cifre esorbitanti. Con l’ufficialità ancora lontana, resta da vedere se il colosso sudcoreano confermerà tali informazioni. Oppure se ci saranno ulteriori sorprese ancora da rivelare.