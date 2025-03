SpaceX prepara Fram2: il primo volo spaziale sui poli

SpaceX ha in programma un’impresa che promette di fare storia: il primo volo con equipaggio a sorvolare direttamente i poli terrestri. Si chiama Fram2 ed è una missione dal sapore d’avventura, che partirà — salvo rinvii — non prima del 31 marzo 2025 dal Kennedy Space Center, in Florida. A portare gli astronauti in orbita ci penseranno l’inossidabile razzo Falcon 9 e la capsula Dragon Resilience, entrambi già veterani delle missioni spaziali firmate SpaceX.

Fram2, la storica missione SpaceX sui poli terrestri

Il nome non è scelto a caso. Fram2 si ispira alla storica nave norvegese Fram, protagonista di alcune tra le più audaci esplorazioni polari tra fine ‘800 e inizio ‘900. Proprio come la vecchia imbarcazione, questa missione moderna si avventurerà in territori inesplorati, ma stavolta a 450 chilometri di quota. Fram2 sarà infatti la prima a percorrere un’orbita con inclinazione di 90 gradi, permettendo all’equipaggio di sorvolare direttamente il Polo Nord e il Polo Sud, offrendo uno spettacolo senza precedenti.

A bordo ci sarà un equipaggio tutto nuovo, senza veterani dello spazio ma con tanta voglia di spingersi oltre. Il comandante della missione è l’imprenditore maltese Chun Wang, affiancato dalla norvegese Jannicke Mikkelsen (comandante della capsula), dall’australiano Eric Philips (pilota) e dalla tedesca Rabea Rogge (specialista di missione). Hanno appena concluso l’addestramento nella sede di SpaceX a Hawthorne, in California, e ora la Resilience li aspetta al famoso Launch Complex 39A, pronta per essere unita al Falcon 9.

Durante i 3-5 giorni di missione, non si limiteranno a guardare il panorama — seppur mozzafiato grazie alla cupola panoramica della capsula che regalerà viste spettacolari sulla Terra. Gli astronauti porteranno avanti esperimenti scientifici importanti: dallo studio degli effetti della microgravità sul corpo umano, alla prima radiografia mai realizzata nello spazio, fino all’osservazione del misterioso fenomeno STEVE, quelle curiose strisce verdi e viola che si formano sopra l’atmosfera terrestre.

Fram2 sarà la settima missione privata con equipaggio gestita da SpaceX e segnerà il quarto volo per la Dragon Resilience. Dopo aver portato in orbita le missioni Polaris Dawn e Crew-1, la capsula è pronta a scrivere un altro capitolo affascinante dell’esplorazione spaziale. E chissà che non sia solo l’inizio di un nuovo modo di guardare al nostro Pianeta… dall’alto dei poli!