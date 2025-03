Nuova Citroen C3 Van: ideale per professionisti e aziende

La Citroen C3 Van, nella sua versione endotermica e in quella elettrica, è l’auto perfetta per chi lavora. Perché vi chiederete, no? L’auto è stata finemente progettata per adattarsi perfettamente alle esigenze di professionisti e aziende. Questo veicolo compatto promette in pratica di rivoluzionare il trasporto urbano. Non solo la capacità di carico è aumentata, ma anche il comfort alla guida e la praticità sono stati migliorati. Impossibile resistere se si ama il genere e se si è soprattutto fan Citroen.

Sotto il cofano della Citroen C3 Van, nella versione benzina, troviamo un motore 1.2 litri 3 cilindri da 100 CV. Compatto, efficiente e sempre pronto a rispondere alle esigenze di chi necessita di un veicolo affidabile. Per versione elettrica parliamo invece di un motore da 113 CV. Tale motore è alimentato da una batteria da 44 kWh. L’autonomia della Citroen in elettrico? Arriva fino a 320 km secondo il ciclo WLTP, un valore che sorprende per un veicolo destinato a brevi tragitti urbani. Come non chiedersi se sia finalmente giunta l’ora di dire addio al serbatoio di benzina? La meccanica della C3 Van garantisce solidità in ogni contesto, su ogni strada possibile ed è per questo che è perfetta per i lavoratori e aziende. Potenza, spazio, design ed anche un costo sorprendente.

Prezzi e promozioni per chi vuole investire nel futuro Citroen

Il prezzo di partenza per la Citroen C3 Van endotermica è fissato a 14.098 euro più IVA. L’offerta promozionale attuale riduce il costo a 13.400 euro, accompagnata da soluzioni di leasing che permettono un canone mensile di soli 109 euro. La versione elettrica, la e-C3 Van, ha un prezzo base di 21.394 euro, scontato a 20.350 euro. Anche in questo caso, è possibile optare per un leasing flessibile, con un primo anticipo e rate accessibili. Chi non penserebbe che un piccolo investimento oggi possa trasformarsi in un grande risparmio domani? Questa novità, introdotta senza clamore, promette di conquistare il mondo del lavoro con la sua combinazione di praticità, innovazione e convenienza.