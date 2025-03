Un buco nero superattivo rivela segreti sulla materia oscura

Cosa succede quando un buco nero supermassiccio decide di mettersi in mostra? Gli astronomi hanno appena osservato qualcosa che ha dell’incredibile: una galassia a spirale, distante quasi un miliardo di anni luce da noi, sta sparando getti di energia talmente enormi che riscrivono ciò che pensavamo di sapere sull’evoluzione delle galassie. E sì, la notizia riguarda anche la nostra Via Lattea, perché quello che succede laggiù potrebbe, un giorno, succedere anche qui.

J2345-0449: getti colossali e legami con la materia oscura

La galassia si chiama J2345-0449 (sì, un nome poco poetico, ma efficace). È tre volte più grande della Via Lattea e ospita uno dei buchi neri più affamati e spettacolari mai osservati in una galassia a spirale. Dai suoi poli escono due getti colossali, lunghi 6 milioni di anni luce. Una roba che ti fa venire voglia di alzare gli occhi al cielo — anche se, purtroppo, non li vedresti comunque.

Quello che sorprende di più è che, nonostante tutto questo caos cosmico, la galassia non sembra per nulla sconvolta. I suoi bracci a spirale sono ancora lì, belli ordinati, insieme a una barra di stelle in movimento e un anello luminoso. In teoria, un buco nero così attivo dovrebbe distruggere tutto intorno a sé, ma J2345-0449 sembra resistere alla perfezione.

E la Via Lattea? Al momento, il nostro buco nero centrale — Sagittario A* — è piuttosto tranquillo. Anzi, quasi letargico. Si nutre pochissimo: immaginiamolo come una creatura che mangia un chicco di riso ogni milione di anni. Ma se un giorno dovesse catturare una stella o una grande nube di gas? Potrebbe scatenarsi un cosiddetto TDE (evento di distruzione mareale) e allora sì che inizieremmo a vedere getti di materia sparati nello spazio, magari anche verso di noi.

E no, non sarebbe una bella notizia. Se uno di quei getti fosse puntato proprio verso il nostro sistema solare, gli effetti potrebbero essere devastanti: danneggiamento dell’atmosfera terrestre, aumento dei tassi di mutazione, rischio di estinzione di massa. Tutto dipenderebbe dalla potenza del getto e da quanto vicini saremmo al fuoco incrociato.

Ma non è finita qui. Gli scienziati hanno anche scoperto che J2345-0449 contiene dieci volte la materia oscura della nostra galassia. E proprio questo potrebbe spiegare perché riesce a rimanere così stabile nonostante tutta quella energia che le esplode dal centro. Per la prima volta, si ipotizza un collegamento diretto tra la quantità di materia oscura, la forma di una galassia e il comportamento del suo buco nero.

In sintesi? J2345-0449 è un laboratorio cosmico vivente, e noi stiamo finalmente imparando qualcosa di più sul futuro (possibile) della nostra galassia. Con un po’ di fortuna, Sagittario A* continuerà a dormire ancora per un bel po’. Ma nel cosmo, si sa, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.