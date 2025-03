La rete 6G continua ad avanzare? I lavori sono avviati da tempo

Per accedere alle reti 6G sarà necessario attendere ancora un po’. Tale tecnologia, infatti, non arriverà prima del 2030. Eppure, la comunità tecnologica sta già lavorando per definire gli standard e le priorità di tale nuova generazione di comunicazione wireless. Il recente workshop, organizzato dal 3GPP a Incheon (Corea del Sud), ha rappresentato un momento cruciale in tale processo. Ha riunito centinaia di esperti per discutere i primi passi concreti verso il 6G.

Sono iniziati i lavori per il 6G

Rispetto ai precedenti incontri di standardizzazione, l’evento di Incheon ha visto una partecipazione più ampia. Ed anche diversificata. Oltre ai tradizionali operatori di rete e produttori hardware e software, il workshop ha coinvolto istituti di ricerca, università, associazioni industriali e sviluppatori di intelligenza artificiale. Durante le diverse sessioni, è emersa una visione chiara. Riguardante soprattuttole caratteristiche fondamentali del 6G.

Uno dei temi centrali del workshop è stato l’apprendimento dalle difficoltà per il passaggio dal 5G non-standalone (NSA) al 5G standalone (SA). L’obiettivo è la transizione tecnologica. Evitando la complessità e le ridondanze che hanno caratterizzato le generazioni precedenti. Il 6G punterà su una sola architettura standalone. Riducendo il costo totale di proprietà (TCO) per gli operatori. Garantendo così anche una maggiore efficienza operativa.

L’approccio sarà AI-native, con automazione avanzata e gestione intelligente delle risorse di rete. Inoltre, il 6G integrerà tecnologie di sensing avanzato. Con applicazioni che spaziano dalla realtà estesa (XR) ai servizi basati sull’intelligenza artificiale. Un altro aspetto chiave sarà l’unificazione tra reti terrestri e non terrestri (NTN). Consentendo una copertura senza soluzione di continuità. Ciò favorirà l’espansione della connettività nelle aree rurali e remote. Colmando il digital divide e aprendo la strada a nuove applicazioni industriali e commerciali.

Nei prossimi mesi, il 6G Study Item verrà formalmente approvato nella plenaria del 3GPP prevista a Praga. Dando così il via alla fase ufficiale di standardizzazione. Ciò rappresenterà un passo decisivo per il futuro delle telecomunicazioni. Delineando un quadro normativo condiviso a livello globale e aprendo la strada alle prime sperimentazioni pratiche.