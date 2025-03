Samsung, ecco gli occhiali XR

Gli occhiali XR di Samsung saranno una rivoluzione.

Oggi ci sono molte aziende che stanno puntando sulla realtà estesa, ma in questo periodo Samsung si sta impegnando per progredire in questo campo. La notizia dell’ampliamento del settore XR da Samsung era emersa già alla conclusione dello scorso anno. Dopo aver confermato la progettazione e sviluppo del visore Xr, forse lo conosciamo con il nome in codice “Project Moohan”, programmato per la fine dell’anno e che abbiamo avuto l’opportunità di visionare in più occasioni.

Il progetto interessante di Samsung, vediamo di che cosa si tratta.

Comunque sono emerse molte indiscrezioni su un secondo progetto a cui si sta lavorando, molto interessanti, con il codice “Haean”, Samsung sta sviluppando gli occhiali intelligenti XR. Secondo quanto emerso da ET New, Samsung è nella conclusione nello sviluppo degli occhiali XR, progettanti tenendo in conto parametri come la leggerezza, il confort, offrendo così una valida alternativa e meno ingombrante al visore. Samsung ha come obbiettivo di creare un dispositivo che ha la capacità di integrarsi nella realtà quotidiana, come quando indossiamo un paio di semplici occhiali, ma comunque dotati di funzionalità avanzate XR.

La differenza dal visore, è che gli occhiali XR proietteranno le varie informazioni digitali sulle lenti. Avranno integrati degli altoparlanti per riprodurre musica o interagire anche con gli assistenti virtuali che vengono appoggiati dall’intelligenza artificiale. Samsung quindi sta mirando nel creare un dispositivo comodo per indossarli anche all’aperto o in movimento. La sfida principale comunque è di assicurare un adattamento ottimale ad ogni tipo di viso. Samsung sta integrando anche telecamere e sensori di movimento di alta qualità per controllare le funzioni attraverso comandi vocali o gesti. L’azienda prevede il lancio dei due dispositivi entro la fine dell’anno, segnando così l’incombere della realtà virtuale sul mercato. Il visore “Project Moohan” di cui abbiamo già un video dimostrativo, avrà un sistema operativo Android XR creato da Google e supportato da un chipset Snapdragon.