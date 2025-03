Incendio alla concessionaria Tesla di Roma: Musk grida al terrorismo, indaga la Digos

Nella notte tra il 30 e il 31 marzo, un violento incendio ha devastato la concessionaria Tesla di via Serracapriola, nella zona est di Roma, distruggendo almeno 17 veicoli elettrici del marchio californiano. Le fiamme, divampate intorno alle 4:30 del mattino, sono state domate solo dopo l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco supportate da autobotti e mezzi speciali. La struttura è stata parzialmente interessata dal rogo, mentre non si segnalano feriti.

Il caso ha assunto subito una risonanza internazionale a causa del commento del CEO di Tesla, Elon Musk, che su X (l’ex Twitter) ha definito l’evento senza mezzi termini: “È terrorismo”. La dichiarazione, sebbene non accompagnata da ulteriori dettagli, ha rilanciato con forza l’ipotesi di un incendio doloso, una pista attualmente al vaglio della Digos della Questura di Roma.

Le indagini: ipotesi anarchica in primo piano

Gli inquirenti non escludono nessuna possibilità, ma tra le piste più accreditate si fa strada quella di matrice anarchica-antagonista. A sostegno di questa tesi, secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ci sarebbero “le modalità con cui è avvenuto l’incendio, la propagazione delle fiamme e altri elementi sotto esame da parte della magistratura”. Il ministro ha ricordato come esistano già precedenti tensioni tra ambienti anarchici e il gruppo imprenditoriale guidato da Musk, con proteste e minacce già emerse nei mesi scorsi.

In effetti, il 29 marzo – appena due giorni prima del rogo – negli Stati Uniti il movimento “Tesla Takedown” ha promosso una manifestazione di protesta contro Elon Musk e i suoi prodotti, invitando i possessori delle auto a disfarsene. Non è chiaro, al momento, se vi sia un legame diretto tra quella protesta e l’incendio in Italia, ma l’ipotesi di un atto dimostrativo transnazionale non viene esclusa.

Musk e la politica: un possibile movente?

Un altro elemento che gli investigatori stanno considerando è l’attuale esposizione politica di Musk, che negli ultimi mesi ha preso posizioni sempre più nette a sostegno di figure controverse del panorama politico globale. La sua vicinanza al presidente statunitense Donald Trump, recentemente tornato in carica, e la sua difesa di personalità come Marine Le Pen – condannata in Francia per reati di opinione – hanno acceso il dibattito sul ruolo pubblico di Musk come opinion leader politico, oltre che imprenditore.

Questa politicizzazione della figura di Musk potrebbe averlo reso bersaglio di frange estremiste ostili ai valori che rappresenta o alla sua visione tecno-capitalista.

Le reazioni istituzionali

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha condannato duramente l’accaduto, parlando di “un fatto di estrema gravità” e auspicando che venga fatta al più presto piena luce sulle cause. “Se fosse confermata la matrice dolosa – ha dichiarato in una nota – si tratterebbe di un atto inaccettabile, da condannare nella maniera più ferma. Piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura”.

Anche Tesla ha diffuso una nota ufficiale in cui si dichiara “consapevole dell’incidente” e assicura piena collaborazione con le autorità locali per chiarire quanto accaduto.

Un attacco mirato o un sabotaggio simbolico?

Mentre la Digos passa al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccoglie testimonianze, resta da capire se l’attacco fosse diretto esclusivamente contro l’azienda Tesla, o se rappresenti un segnale più ampio contro l’industria tecnologica e le sue interconnessioni con il potere politico globale.

Al momento, nessun gruppo ha rivendicato ufficialmente il gesto. Tuttavia, la natura mirata dell’attacco – colpendo un numero significativo di veicoli elettrici di alto valore economico – suggerisce un’azione premeditata e altamente simbolica, che va oltre il semplice vandalismo.

Conclusioni

Il caso della concessionaria Tesla incendiata a Roma potrebbe rappresentare un nuovo fronte nella tensione crescente tra imprenditoria tech e movimenti radicali. Mentre la magistratura lavora per accertare i fatti, le parole di Elon Musk hanno già spostato l’attenzione pubblica sulla questione del terrorismo interno e del dissenso politico. Un evento che potrebbe segnare un punto di svolta nel modo in cui le aziende tecnologiche e le istituzioni reagiscono agli attacchi simbolici nei loro confronti.

Gli sviluppi delle prossime settimane saranno decisivi per comprendere se l’incendio è stato un episodio isolato o l’inizio di una nuova fase di conflitto tra attivismo antagonista e poteri industriali globali.