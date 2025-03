Samsung Galaxy S25 Edge: design e colori ufficiali sono stati già svelati

La presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S25 Edge è ormai alle porte. Il colosso dovrebbe annunciare il suo smartphone ultra-sottile entro la prima metà del mese di aprile, anticipando Apple e il suo iPhone 16 Air, principale rivale che si propone come controparte sottilissima e dal design accattivante, in grado di conquistare gli appassionati. Pur trovandoci ormai a poche settimane dal debutto, leaker e analisti non rinunciano alla diffusione di anticipazioni allettanti che mirano a svelare tutti i particolari dello smartphone. Uno YouTuber, infatti, ha già condiviso in rete un video che rivela quello che, quasi sicuramente, sarà il design del Samsung Galaxy S25 Edge e quelli che saranno i colori ufficiali sono stati già rivelati tramite alcune immagini.

Samsung pronta a lanciare il Galaxy S25 Edge: lo smartphone è già apparso in video

Il video apparse in rete mostra un’unità fittizia del Samsung Galaxy S25 Edge, che si propone di rivelarne il design sotto ogni aspetto. La sottigliezza della struttura salta subito all’occhio: si dice, infatti, che raggiungerà i 5,8 mm. Sul retro dello smartphone, apparso anche in alcune foto che mirano ad anticipare le colorazioni disponibili, appare un comparto fotografico con due sensori disposti in verticale, di cui il principale da 200 MP e un secondario da 12 MP. Samsung adotterà, inoltre, un display Super AMOLED da 6,7 pollici con bordi quasi inesistenti e refresh rate a 120 Hz; farà ricorso a un chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite e a una batteria da 3900 mAh.

Stando alle immagini trapelate, il dispositivo sarà disponibile in tre colorazioni differenti: Titanium Jet Black, Titanium Silver Blue e Titanium White Silver.

Samsung potrebbe rilasciare il suo smartphone il 16 aprile ma la data non è stata ancora confermata. Alcuni indizi suggeriscono il costo di partenza dello smartphone, che potrebbe ammontare a circa 1200,00 euro e raggiungere i 1400,00 euro per la versione da 512 GB.