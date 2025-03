Scout Motors e Volkswagen: il ritorno del fuoristrada elettrico?

Volkswagen potrebbe riprendere un’idea abbandonata, sfruttando il know-how della sua controllata Scout Motors. La Scout si ispira ai celebri fuoristrada di International Harvester, rivali delle Jeep degli anni ’60 e ’70. Ora, sotto l’egida del Gruppo Volkswagen, sta sviluppando due nuovi modelli elettrici: il SUV Traveler e il pick-up Terra. Entrambi puntano a rivoluzionare il mercato dei fuoristrada, grazie a un telaio a longheroni robusto, essenziale per garantire prestazioni superiori in off-road.

Ma cosa rende Scout così speciale? La risposta risiede nella sua indipendenza operativa. Pur facendo parte di Volkswagen, Scout si muove come una start-up, libera dalle dinamiche tradizionali del colosso tedesco. Questa libertà consente a Scout di sperimentare tecnologie innovative e di collaborare con partner strategici come Rivian per lo sviluppo del software. La produzione dei nuovi modelli è prevista in un stabilimento all’avanguardia in costruzione in Georgia. Il debutto? 2028. Eppure, c’è di più in gioco. Burkhard Huhnke, responsabile tecnico di Scout, ha parlato del progetto come un’occasione unica per Volkswagen. Potrebbe essere un modo per osservare da vicino lo sviluppo di una piattaforma inedita. Un’opportunità di imparare da una start-up che parte da zero.

Il futuro del fuoristrada elettrico di Volkswagen

Il potenziale del progetto di Scout non si limita a due soli modelli. Volkswagen sembra voler sfruttare la piattaforma Scout per altri futuri veicoli. Tuttavia, visti i tempi di sviluppo, questi nuovi modelli non vedranno la luce prima del 2030. Potrebbe riemergere l’idea di un SUV elettrico come l’ID Ruggdzz, progetto cancellato nel 2023? Le premesse ci sono tutte. E se anche Audi decidesse di lanciarsi nell’avventura, valutando un proprio 4×4 elettrico?

Il CEO di Scout Motors, Scott Keogh, ha già confermato che la fabbrica in Georgia sarà progettata per accogliere modelli destinati ad altri marchi del Gruppo Volkswagen. Ma cosa significherà tutto questo per il futuro del fuoristrada elettrico? Siamo di fronte a una nuova era? Le risposte arriveranno presto. Ma una cosa è certa e cioè che Scout Motors è determinata a riscrivere le regole del gioco. Volkswagen, con un occhio al passato e uno al futuro, potrebbe cavalcare l’innovazione, riportando in vita un sogno mai del tutto spento.