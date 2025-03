Very Mobile sfida Iliad con 150 GB al mese: c’è anche il 5G gratuito

Very Mobile torna a far parlare di sé con una nuova offerta pensata per chi cerca tanti giga, zero complicazioni e un prezzo fisso che non cambia nel tempo. La promozione è riservata a chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale e offre 5G incluso, minuti e SMS illimitati, oltre a due mesi completamente gratuiti per chi attiva entro il 31 marzo 2025.

Cosa include al suo interno questa promo di Very Mobile

Chi sceglie questa nuova proposta si porta a casa tutto: minuti, SMS, giga e un prezzo al top. Ecco cosa c’è nel dettaglio al suo interno:

150 GB al mese in 5G ;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ;

SMS senza limiti ;

5,99€ al mese , con prezzo bloccato per sempre ;

Due mesi gratis, come bonus per chi attiva la promo entro la data indicata.

La velocità della rete 5G, già inclusa nel prezzo, consente di sfruttare al massimo il traffico dati, che è più che sufficiente per l’uso quotidiano: streaming, app, social, videochiamate e molto altro. Tutto davvero ideale per chiunque, dai più esigenti a chi cerca semplicemente risparmio.

Very Mobile: chi può attivare questa promo e come

L’offerta è dedicata esclusivamente a chi arriva da Iliad o da altri operatori virtuali, quindi è necessario effettuare la portabilità del numero. L’attivazione può essere fatta comodamente online o nei punti vendita autorizzati. La procedura è semplice e veloce, senza costi nascosti o vincoli contrattuali.

Un’offerta conveniente, non ci sono brutte sorprese

Very Mobile continua a distinguersi per la chiarezza delle condizioni e l’assenza di spese inattese. Il prezzo rimane fisso e i due mesi in omaggio rendono l’offerta ancora più vantaggiosa.

Con tanti giga, rete veloce e servizi illimitati, questa tariffa si propone come una delle più complete nella fascia economica, ideale per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità della connessione mobile.