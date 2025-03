MG S5 EV: il nuovo protagonista tra i SUV elettrici del 2025

La nuova MG S5 EV si prepara a conquistare l’Europa e, a fine estate, l’Italia non sarà da meno. Questo SUV completamente elettrico, già disponibile nel Regno Unito, promette di ridefinire il concetto di mobilità elettrica, sostituendo la ZS EV. Con i suoi quasi 4,5 metri di lunghezza, si presenta come una delle proposte più interessanti del mercato per il 2025. Ma cosa rende davvero speciale questo nuovo modello? È solo una questione di dimensioni o c’è molto di più?

Le dimensioni importanti della MG S5 EV, con una lunghezza di 4.476 mm, danno subito l’idea di solidità e robustezza. Il frontale è dominato da una griglia chiusa, segno evidente dell’assenza del motore endotermico. I fari, sdoppiati e dal design sottile, enfatizzano la modernità del veicolo, mentre al posteriore la barra luminosa a LED attraversa tutto il lato, donando un tocco futuristico. Il bagagliaio? Con una capacità di 453 litri, espandibili a 1.441 abbattendo i sedili posteriori, risponde perfettamente alle esigenze di spazio per famiglie e avventurieri. Salendo a bordo, l’atmosfera è sorprendentemente minimalista. La strumentazione digitale da 10,25 pollici e il display centrale da 12,8 pollici, che gestisce l’infotainment, sono le protagoniste. Anche Spotify e YouTube sono già integrati, per un intrattenimento di livello superiore. Il design minimal del SUV MG non sacrifica però per nulla la praticità. Sono ancora presenti tasti fisici essenziali per una gestione immediata delle funzioni principali. Un tocco moderno in più? Il pad per la ricarica wireless degli smartphone, comodamente posizionato sul tunnel centrale.

Prestazioni e autonomia sorprendenti per MG

Non è solo questione di estetica. Sotto al cofano della MG S5 EV si nasconde un motore che non delude le aspettative. Nella versione base, la MG S5 EV SE, troviamo un propulsore da 125 kW (170 CV) in grado di raggiungere i 162 km/h. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi, la reattività è assicurata. La batteria da 49 kWh garantisce un’autonomia di circa 340 km secondo il ciclo WLTP. Ma c’è di meglio per chi cerca più potenza. Le versioni Long Range, con motore da 170 kW (231 CV), accelerano da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi. Con una batteria da 64 kWh, l’autonomia si estende fino a 480 km. È questa la vera rivoluzione nel segmento dei C-SUV? E l’Italia? Dovremo aspettare purtroppo, ci vorrà ancora qualche mese pare. Riuscirà la MG S5 EV a imporsi in un mercato così competitivo con così tanti rivali da superare? Ultimo dettaglio e probabilmente il più atteso: il costo. Il SUV MG per ora nel Regno Unito ha un costo che parte 28.495 sterline, circa 34.180 euro. Per l’MG più equipaggiato si arriva fino a 40.180 euro.