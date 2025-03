Il PSSR di PS5 segna un altro grande passo in avanti

L’ultima variante di PlayStation 5, Nello specifico, la versione Pro ha introdotto con sé tutto ciò che è legato all’intelligenza artificiale, grazie ad un hardware più potente in grado di elaborare direttamente on board gli LLM, Tutto ciò, ovviamente ha aperto a numerose possibilità tra le quali spicca senza dubbio quella legata alle tecnologie di upscaling tra cui spicca PSSR(PlayStation Spectral Super Resolution) per la ricostruzione delle immagini tramite l’utilizzo di un CNN (Convolutional Neural Network).

Passi in avanti

Questa tecnologia è arrivata in punta di piedi, ma stavo avendo passi in avanti decisamente di livello giorno dopo giorno, basti pensare che all’inizio non è stata accettata di buon grado dagli sviluppatori, come ad esempio quelli di Ubisoft che avevano scartato l’idea a causa delle sue prestazioni decisamente non all’altezza, solo in seguito però PSSR proprio grazie ad una collaborazione tra Ubisoft e Sony ha introdotto interessanti migliorie che gli hanno permesso di raggiungere ottime prestazioni, soprattutto nella gestione di alcuni elementi grafici come l’acqua e il fogliame, ora infatti PSSR sta migliorando costantemente, si è arrivati al punto in cui è effettivamente in grado di produrre immagini che risultano sempre qualitativamente superiori a quelle ottenute tramite TAA.

Il denominatore comune di tutto ciò risiede nel fatto che molto presto il supporto a PSSR Verrà introdotto all’interno di Assassin’s Creed Shadows proprio tramite una patch aggiuntiva che Ubisoft sta sviluppando, ciò consentirà agli utenti di attivare questa funzionalità per poter godere di un frame rate migliore, come se non bastasse anche la modalità bilanciata con riflessi RT è stata migliorata e dunque consente di avere una qualità di immagine molto elevata, ma con una fluidità decisamente apprezzabile, ciò rappresenta uno dei grandi vantaggi di queste tecnologie che non necessitano di importanti update hardware dal momento che godono di uno spazio di ottimizzazione davvero ampio e gestibile.