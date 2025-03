WhatsApp e Spotify insieme: condividi la tua musica preferita negli aggiornamenti di stato

WhatsApp è sempre alle prese con novità pazzesche, con lo scopo di evolversi e di aggiungere nuove funzionalità che riusciranno a rendere l’esperienza dell’utente più interattiva.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a una serie di annunci inerenti ai prossimi aggiornamenti di WhatsApp, che porteranno all’integrazione di Meta AI in Europa, un editor AI per scrivere i testi dei messaggi, e la possibilità di creare dei collage con le fotografie, direttamente sull’App.

Queste sono solo alcune delle novità che ‎WhatsApp ha in serbo per i propri utenti, poiché gli aggiornamenti sono sempre di più e puntano ad arricchire la piattaforma di novità assolute.

Tra le novità in arrivo nelle prossime settimane sulla piattaforma di WhatsApp viene una davvero interessante.

WhatsApp si prepara all’arrivo della musica di Spotify sullo stato

WhatsApp si prepara a lanciare una funzione davvero strabiliante, ovvero la possibilità di condividere la musica proveniente da Spotify direttamente sullo stato della piattaforma.

La novità dunque prevede l’integrazione dei brani di Spotify su WhatsApp. In breve gli utenti della piattaforma potranno condividere in modo abbastanza semplice qualsiasi brano presente sull’app di musica e fare in modo che venga visionato dai propri contatti.

La funzione, già presente sulle storie di Instagram, sarà disponibile inizialmente esclusivamente sugli dispositivi Android, ma con il tempo potrà espandersi a tutti gli altri dispositivi.

L’integrazione di Spotify su WhatsApp potrebbe essere un evento positivo, sia per gli utenti comuni che possono esprimersi al meglio tramite la musica, sia per piccoli artisti che potranno utilizzare questo mezzo per farsi conoscere.

La condivisione dei brani di Spotify su WhatsApp avverrà in maniera molto semplice, entrando direttamente su Spotify, cercando il brano desiderato e scegliendo l’opzione di condivisione sull’app di WhatsApp.

Non ci sono attualmente delle date ufficiali per il rilascio di questa incredibile funzione o su WhatsApp, ma verosimilmente arriveranno nuove informazioni nelle prossime settimane.