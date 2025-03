WhatsApp introduce la musica negli aggiornamenti di stato

WhatsApp ha ufficialmente introdotto una nuova funzione. Una novità inedita che consente di aggiungere la musica ai propri aggiornamenti di stato. Dopo mesi di test nella versione beta, la piattaforma ha finalmente deciso di rendere disponibile questa opzione per tutti. L’obiettivo è quello di offrire una maggiore personalizzazione. Così da rendere gli aggiornamenti più coinvolgenti. Proprio come avviene su Instagram, dove questa funzione è già ampiamente utilizzata.

WhatsApp: un’implementazione graduale, ma destinata a tutti

Grazie a questa innovazione, gli utenti possono accompagnare le proprie immagini e video con una traccia musicale scelta da una vasta libreria di brani. La selezione avviene in modo estremamente intuitivo. Infatti basta accedere alla scheda “Aggiornamenti”, scegliere il contenuto multimediale da condividere e poi cliccare sull’icona della nota musicale. Da lì, è possibile selezionare una canzone e decidere quale parte utilizzare. La durata massima del brano varia in base al tipo di contenuto. In genere si parla fino a 15 secondi per le immagini e fino a 60 sec. per i video.

Al momento, la funzione non è ancora disponibile per tutti. Ma il team di WhatsApp ha confermato che il rilascio avverrà pian piano su scala globale. La disponibilità è prevista sia per i dispositivi Android che per quelli iOS. Quindi nelle prossime settimane l’aggiornamento raggiungerà tutti gli account attivi.

Tutto ciò si inserisce in un più ampio processo di evoluzione dell’app. La quale, soprattutto negli ultimi anni, ha introdotto numerose funzionalità per avvicinarsi sempre più ai social network del momento. Se però mai perdere la sua identità di piattaforma di messaggistica.

Per tutti coloro che desiderano accedere alla nuova funzionalità, è necessario aggiornare l’app all’ultima versione disponibile. Per provare in anteprima le prossime novità basta invece iscriversi al programma beta ufficiale. Quest’ ultimo è disponibile su Google PlayStore per Android e sull’AppStore per iOS. In alternativa, è possibile scaricare manualmente i file APK da fonti affidabili come APKMirror.