ChatGPT down: utenti segnalano problemi e rallentamenti per l’AI di OpenAI

In queste ultime ore stanno piovendo le segnalazioni da parte di migliaia e migliaia di utenti: ChatGPT sarebbe in down. Il chatbot più famoso al mondo infatti sta registrando diversi malfunzionamenti proprio adesso, con più utenti e clienti registrati che hanno segnalato la problematica.

Una volta inserita una richiesta all’interno della barra di ChatGPT, il chatbot sembra volerla processare ma senza poi riuscirci e restituendo il messaggio d’errore che recita: “Something went wrong“, ovvero “Qualcosa è andato storto“. ChatGPT dunque non funziona né per quanto riguarda la generazione di testi, né per quanto concerne la generazione di immagini, di cui si stava parlando tanto durante gli ultimi giorni grazie al nuovo ed entusiasmante aggiornamento.

ChatGPT non funziona: diversi utenti hanno segnalato il down in queste ore

È dalle 15 più o meno che gli utenti stanno registrando delle problematiche all’interno di ChatGPT, l’AI di OpenAI, che non riesce a svolgere nessuno dei suoi compiti. Il chatbot è praticamente inutile, non riesce a processare nessuna richiesta inserita dai clienti registrati. In realtà qualcuno aveva previsto una situazione del genere, in quanto qualche giorno fa si parlò delle schede video in notevole difficoltà dopo l’arrivo della nuova funzione di generazione delle immagini.

A dire il vero non si sa se questa problematica sia dovuta a tutto ciò, fatto sta che nessun abbonato o utente free riesce ad utilizzare ChatGPT in queste ore. Potrebbe trattarsi dunque di un problema di traffico, come in molti hanno già ipotizzato. Nel frattempo si attende una risposta da parte dell’azienda che almeno per il momento non si è pronunciata ancora sulla questione che è a dir poco scottante. Ci saranno dunque degli aggiornamenti durante i prossimi istanti che chiariranno la questione e che, si spera, faranno luce su quando la piattaforma tornerà di nuovo operativa. Non resta altro che attendere.