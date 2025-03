ChatGPT: finalmente migliorata la generazione di immagini, ora ci sono molti più dettagli

OpenAI ha aggiornato la funzione di generazione immagini in ChatGPT, ed è un passo avanti importante: per la prima volta, il modello GPT-4o è in grado di creare e modificare immagini direttamente, senza passaggi intermedi.

La notizia è arrivata nelle scorse ore durante una diretta condotta da Sam Altman, CEO di OpenAI. L’aggiornamento è già attivo per chi ha un account Plus e anche per chi usa ChatGPT gratuitamente, oltre che per gli sviluppatori che lavorano con le API dell’azienda.

Cosa cambia con GPT-4o

Il nuovo sistema non si limita a sostituire DALL·E 3: lo supera in accuratezza e dettaglio. Certo, ci mette qualche secondo in più per elaborare, ma il risultato è più preciso, soprattutto quando si tratta di immagini complesse o fotorealistiche.

Grazie a GPT-4o, ora ChatGPT può:

Modificare immagini esistenti , anche se contengono volti o persone;

Completare una scena, aggiungendo elementi sullo sfondo o in primo piano;

Lavorare su immagini caricate dagli utenti, come un cane, una stanza o un ritratto, e trasformarle in qualcosa di unico.

Tutto questo è possibile grazie a un mix di dati pubblici e contenuti ottenuti tramite partnership con aziende come Shutterstock, utilizzati per addestrare il modello.

Le nuove possibilità per chi lavora (e non solo)

Le applicazioni pratiche sono tantissime, e non si fermano al solo intrattenimento:

Immagini per il lavoro

Diagrammi, infografiche, materiali promozionali con codici colore e loghi personalizzati: GPT-4o può generare elementi visivi pensati per essere subito usabili, senza bisogno di software esterni.

Creazioni testuali e poster

Ideale per biglietti da visita, visualizzazioni astratte, poster informativi o wordmark creativi, utili per chi fa formazione, comunicazione o design.

Personalizzazione al massimo

Sfondo trasparente? Stile pittorico? Una nuova ispirazione per l’arredamento? Con GPT-4o, basta descrivere l’idea a parole e lasciar fare al modello.

Conoscenza del contesto

ChatGPT può usare le informazioni della conversazione per creare contenuti contestuali: ad esempio, illustrare una corrente artistica appena discussa, o rappresentare specie di uccelli avvistate in un luogo specifico.