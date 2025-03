Ecovacs Deebot X8 Pro Omni su Amazon: risparmia con questa occasione imperdibile

Mettere da parte la classica aspirapolvere o la lavapavimenti non è più un problema grazie a soluzioni innovative come l’Ecovacs Deebot X8 Pro Omni. Un robot aspirapolvere lavapavimenti dotato di tecnologia di lavaggio automatico istantaneo che è in grado di offrire un risultato ottimale con una pulizia impeccabile e senza aloni.

Un robot che non passa di cerco inosservato grazie a un’eccezionale potenza di aspirazione. Ben 18.000Pa consentono di aspirare sporco e detriti senza lasciare la minima traccia sul pavimento e in caso di ostacoli, come tappeti, il DEEBOT è in grado di sollevare automaticamente il rullo di 10 mm aumentando, di conseguenza, anche la potenza di aspirazione così da eseguire una pulizia perfetta.

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni: un top di gamma a prezzo scontato

Nessun problema nel caso in cui sul pavimento dovessero esserci dei capelli perché la tecnologia ZeroTangle 2.0 è in grado di raccoglierli evitando qualunque rischio di grovigli. Una caratteristiche che sicuramente rende questo robot aspirapolvere lavapavimenti del tutto unico rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato.

Oltre a ciò, durante la fase di lavaggio del pavimento, la stazione OMNI è in grado di scegliere la giusta temperatura in base alla tipologia di stanza e al livello di sporco, ma non solo. Viene anche fornita un’asciugatura impeccabile con aria fino a 63°.

Se in casa sono presenti bambini e i giocattoli sparsi per casa non mancano mai, il robot DEEBOT X8 OMNI, grazie alla tecnologia AIVI 3D 3.0 e al sensore 3D Edge, è capace di riconosce gli ostacoli e di pulire senza tralasciare l’area.

Un’esperienza ancora più unica viene offerta grazie alla presenza dell’assistente intelligente YIKO-GPT che consente all’utente di interagire con il robot. Quale momento migliore se non questo, dunque, per acquistare questo robot a un prezzo scontato? Non dimentichiamo che lo sconto su dispositivi top di gamma come questo sono del tutto rari. Oggi grazie alle offerte di primavera, però, è possibile risparmiare il 10% pagandolo 1.169,00€.