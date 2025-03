LycaMobile regala il 5G e offre 150 GB al mese con questa promo

Nel panorama delle offerte telefoniche, Lyca Mobile si presenta con una proposta chiara e vantaggiosa, pensata per chi vuole tanti giga, connettività veloce e zero vincoli. La nuova promozione permette di avere 150 GB al mese in 5G, minuti e SMS illimitati a un prezzo fisso che non cambia nel tempo. Soluzioni di questo genere sono amate e desiderate da tutti, per cui non perdete questa occasione e portate a casa la promo di Lyca.

I dettagli dell’offerta di Lyca Mobile che piace agli utenti

Questa nuova tariffa di Lyca Mobile include:

150 GB al mese , con 5G già incluso senza costi extra ;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

SMS illimitati ;

Prezzo mensile di 5,99€ per sempre ;

Due mesi gratuiti per chi attiva la promozione.

Un elemento interessante è che chiunque può sottoscrivere questa offerta, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Non ci sono limitazioni, vincoli o condizioni legate alla portabilità: è sufficiente scegliere Lyca Mobile per attivarla.

Attivazione semplice come sempre: non ci sono prezzi pazzi

L’attivazione della SIM è rapida e può essere effettuata online in pochi passaggi. Lyca Mobile ha costruito l’offerta su un modello trasparente, senza costi nascosti e con un prezzo bloccato, garantendo un’esperienza chiara fin dall’inizio.

I due mesi gratuiti rappresentano un ulteriore vantaggio: si tratta di un’opportunità per testare il servizio a costo zero, mantenendo però tutti i benefici previsti dalla promozione.

Una tariffa per chi vuole tanto traffico a un prezzo contenuto

Con 150 GB al mese e 5G incluso, la nuova proposta Lyca Mobile è pensata per chi usa lo smartphone intensamente, tra streaming, social, lavoro e navigazione. Il costo mensile contenuto e l’assenza di vincoli rendono questa offerta adatta a chi cerca una soluzione solida e conveniente.

Lyca Mobile punta così a farsi spazio tra i principali operatori virtuali, offrendo una tariffa completa e semplice da capire, accessibile a tutti, senza complicazioni.