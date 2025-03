Aston Martin Vanquish Volante: eleganza e potenza tra il vento

L’Aston Martin Vanquish Volante è ‘essenza della pura guida sportiva, incarnando un fascino senza tempo. Con un potente motore V12 biturbo da 5,2 litri, questa cabriolet sprigiona 835 cavalli e raggiunge una velocità massima di 344 km/h. Chi potrebbe chiedere di più? L’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi lascia letteralmente senza fiato. Eppure, l’aggiunta del tetto retrattile non ha compromesso le prestazioni dell’amata Aston Marton. Il peso, rispetto alla coupé, è aumentato di soli 95 kg, mantenendo un incredibile rapporto peso-potenza di 416 CV per tonnellata. Come potrebbe una macchina così potente mantenere anche l’equilibrio estetico?

Tecnologia e dinamica: una sinfonia perfetta per una Aston Martin opera d’arte

Oltre alla pura velocità, l’Aston Martin Vanquish Volante offre un’esperienza di guida raffinata e controllata. Il cambio ZF a otto marce e il differenziale E-diff assicurano una distribuzione ottimale della potenza, migliorando agilità e precisione in curva. Il sistema ESP aggiornato, con modalità selezionabili come “Track” e “Wet”, garantisce massima stabilità su ogni tipo di terreno. Non è forse questa la vera forza di una supercar? La possibilità di adattarsi senza perdere il controllo, anche alle alte velocità. Eppure, questo concentrato di tecnologia riesce a mantenere un’eleganza senza pari in questa Aston Martin da sogno.

Il tetto retrattile, oltre a garantire uno spettacolo visivo, può essere aperto in soli 14 secondi. Perfino in movimento, fino a 50 km/h. Non solo estetica: l’isolamento termico è comparabile alla versione coupé, offrendo comfort in ogni stagione. All’interno, l’abitacolo dell’Aston Martin è un perfetto equilibrio tra lusso e innovazione. Schermo touch da 10,25 pollici, cruscotto digitale e un sistema audio Bowers & Wilkins avvolgono il conducente in un’esperienza sensoriale. Il design degli interni riflette una cura maniacale per ogni dettaglio, mentre i sedili Sports Plus, realizzati con materiali pregiati, sono un invito a godersi ogni viaggio. Le prime consegne dell’Aston Martin Vanquish Volante sono previste per il terzo trimestre del 2025, ma già il mercato attende con trepidazione. Quanto sarà il prezzo per questa icona? Le indiscrezioni puntano a una cifra di oltre 370.000 euro. Ma davvero, chi guarda al prezzo quando si parla di sogni?