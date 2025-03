WindTre: la nuova promo con 250 GB a 4,99€

WindTre ha lanciato una nuova offerta mobile ricaricabile winback. Si tratta di WindTre GO 250 XXS 5G, pensata per attrarre nuovamente gli ex clienti. Tale offerta presenta minuti illimitati, 50 SMS e ben 250GB in 5G. Il tutto al costo mensile di soli 4,99€. Con addebito su credito residuo e nessun costo di attivazione. Inoltre, è disponibile anche l’alternativa GO 250 XXS 5G Easy Pay. Quest’ultima presenta lo stesso piano tariffario, ma con addebito automatico online. Tramite conto corrente e carta di credito. O anche carta prepagata abilitata ai pagamenti ricorrenti. La scadenza dell’iniziativa promozionale è prevista per il 30 marzo. Dunque, sono disponibili ancora poche ore per attivare la promo. Non è escluso però che WindTre possa lanciare ulteriori campagne con la stessa offerta e nuove scadenze nei prossimi giorni.

Nuova promo winback per gli ex clienti di WindTre

Per attivare l’offerta bisogna attivare una nuova SIM ricaricabile. Ciò con richiesta di portabilità del numero da un altro operatore. Per le tempistiche di addebito ci sono opzioni diverse. Se l’attivazione avviene nei primi dieci giorni del mese, il primo addebito sarà effettuato il 15 del mese successivo. Se, invece, l’attivazione avviene dall’undicesimo giorno in poi, il primo addebito sarà il 1 giorno del secondo mese successivo. Con un ulteriore addebito il 15 dello stesso mese. I pagamenti seguiranno poi una cadenza regolare il primo giorno di ogni mese.

Tutti gli utenti che ricevono l’SMS informativo riguardo la nuova promo hanno la possibilità di attivare l’offerta online. In questo caso, è possibile richiedere la spedizione della SIM direttamente al proprio domicilio.

Inoltre, i clienti che attivano suddetta offerta possono sfruttare la rete 5G di WindTre. Ciò a patto di trovarsi in un’area coperta e di utilizzare un dispositivo compatibile con tale tecnologia. Grazie a suddette condizioni vantaggiose, la nuova promo di WindTre rappresenta un’interessante opportunità per chi desidera un piano tariffario ricco di giga a un prezzo estremamente competitivo.