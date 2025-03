Robot Lefant M1: Amazon fa crollare il prezzo di 240 euro

Classiche aspirapolveri e lavapavimenti con filo nella maggior parte dei casi sono pratiche e maneggevoli da utilizzare. Oltre a un peso eccessivo, la presenza del filo impedisce di poter raggiungere tutti gli angoli della stanza. Ecco perché le nuove soluzioni come i robot aspirapolvere e lavapavimenti sono ormai la scelta che tutti gli utenti fanno per ottenere una pulizia impeccabile senza alcuno sforzo. Un prodotto che oggi non può passare inosservato è il robot Lefant M1 dotato di mappatura multi piano che utilizza la tecnologia di navigazione LIDAR.

Un prodotto che costa solamente 159 euro anziché 399 grazie a uno sconto del tutto speciale che Amazon mette a disposizione degli utenti grazie alle offerte di primavera. Un’occasione imperdibile dunque se pensiamo che dà l’opportunità di risparmiare il 60% rispetto a un altro periodo dell’anno.

Robot LEFANT M1: aspirapolvere e lavapavimenti a -60%

Il robot M1 non è un classico robot ma può essere utilizzato ottimizzando l’esperienza d’uso tramite il controllo da app dedicata e dal comando vocale Alexa e Google Home. Così facendo, l’utente ha la possibiltà di utilizzare l’applicazione dedicata per monitorare il percorso di pulizia, ma non solo. Un aspetto del tutto importante viene rappresentato dalla possibilità di programmare piani di pulizia, regolare i livelli di aspirazione, modificare la modalità di pulizia, a secondo delle esigenze dell’utente.

Tra i punti di forza di questo robot, la presenza di due spazzole laterali che raccolgono polvere, peli di animali domestici e briciole poi aspirate da motori con una potenza di aspirazione di 4000 pa.

Oltre a ciò, non dobbiamo dimenticare che si tratta di un prodotto 2 in 1, dotato di un serbatoio dell’acqua da 160 ml e un secchio di raccolta della polvere da 520 ml, che costa solamente 159,99 euro anziché 399,99 euro grazie alle offerte di primavera con cui Amazon sconta il prezzo del 60%. Approfittatene subito, parliamo di un prezzo mai visto prima su questo robot.