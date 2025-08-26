Ad
YouTube apre ai download gratuiti, ma con funzioni ridotte

Disponibile anche per chi non ha YouTube Premium, la nuova opzione ha purtroppo limiti ben precisi.

scritto da Manuela Poidomani
YouTube

YouTube introduce una novità che farà felici molti utenti: ora è possibile scaricare i video anche senza un abbonamento a YouTube Premium. La funzione, che da anni è riservata solo agli utenti paganti, viene ora estesa a tutti. Anche se non mancano alcune restrizioni importanti. L’aggiornamento è già in fase di distribuzione graduale. Come segnalano numerosi utenti su Reddit. E l’obiettivo sembra essere chiaro. Ossia offrire un assaggio delle funzionalità Premium a chi usa la piattaforma in modalità gratuita, spingendo così eventualmente all’abbonamento.

Scaricare senza abbonamento: YouTube diventa utile, ma con diverse limitazioni

Il download gratuito è pensato per chi desidera guardare contenuti offline. Ma che non vuole (o non può) magari sottoscrivere un piano mensile. Tuttavia, la qualità dei video disponibili al download è limitata. Gli utenti non abbonati possono salvare i contenuti solo in bassa (144p) o media qualità (320p). Le opzioni HD (720p) e Full HD (1080p) restano esclusiva di YouTube Premium.

Oltre al limite sulla risoluzione, esistono altre differenze significative rispetto all’esperienza offerta agli abbonati. I download gratuiti non sono illimitati, e alcuni tipi di contenuto — in particolare i video musicali — risultano non supportati. Un vincolo quindi che riflette la volontà di Google di mantenere Premium come un’offerta realmente vantaggiosa. E riservando le migliori prestazioni a chi sceglie di pagare il canone mensile.

In questa mossa si intravede una strategia commerciale ben precisa. Offrire una funzione utile ma limitata, che possa spingere l’utente curioso a passare al pacchetto completo. La nuova possibilità rappresenta comunque un’opportunità interessante per chi utilizza YouTube in contesti con connessione scarsa o assente, come durante i viaggi o in zone senza copertura stabile.

Anche se parziale, l’apertura al download gratuito segna un piccolo passo avanti verso un YouTube più accessibile. Resta da vedere se, in futuro, Google amplierà ulteriormente le possibilità per gli utenti non Premium, o manterrà rigide le attuali distinzioni.

