Google rilascia Gemini 2.5 Pro e rende la sua AI ancora più potente

Google rilascia un nuovo aggiornamento che rende il suo sistema di intelligenza artificiale ancora più potente. Gemini 2.5 Pro Experimental, il nuovo modello multimodale, introduce una maggiore capacità di comprensione degli input e la possibilità di generare output soddisfacenti anche in caso di problemi complessi. Per Google si tratta di un enorme traguardo che ha tra i suoi obiettivi quello di rendere Gemini in grado di competere con i colossi del momento, come OpenAI e Anthropic.

L’aggiornamento, inoltre, si presenta in un momento cruciale. Nelle ultime settimane, infatti, tantissime novità sono state rilasciate dai protagonisti del settore: OpenAI ha da poco presentato il suo nuovo generatore di immagini AI mentre Anthropic ha introdotto la possibilità di effettuare ricerche sul web. Gemini 2.5 Pro rappresenta così l’occasione per Google di sfoggiare un modello multimodale preciso e accurato, capace di emulare i processi di pensiero del cervello umano.

Gemini 2.5 Pro: l’AI di Google diventa ancora più precisa e potente

Gemini 2.5 Pro migliora la generazione di codice per lo sviluppo di applicazioni web e permette la risoluzione di problemi complessi solitamente proposti dando in input promptChain-of-Thought, cioè quei prompt che aiutano il modello a porzionare il ragionamento per affrontare il problema step by step così da poter ottenere un output coerente, al quale si arriva simulando i processi del ragionamento umano.

Attualmente l’aggiornamento potrà essere testato esclusivamente dagli utenti che hanno stipulato l’abbonamento Advance ma Google ha già affermato di essere pronta a distribuire il modello su larga scala, rendendo disponibile anche per gli utenti che non hanno contratto alcun abbonamento. Non sappiamo ancora quanto sarà necessario attendere ma è già possibile provare le nuove potenzialità del modello tramite Google AIStudio. Inoltre, è possibile osservare le abilità del modello tramite i video esplicativi pubblicati dal colosso di Mountain View, che permette di osservare Gemini 2.5 Pro all’opera nella realizzazione di applicazioni web.