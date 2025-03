OPPO Find X8s Plus: trapelano nuove specifiche tecniche e dettagli sul design

Il nuovo OPPO Find X8s Plus è sempre più vicino al debutto, e le ultime indiscrezioni svelano dettagli interessanti sulle sue caratteristiche tecniche e sul design. Il dispositivo si posizionerà nella fascia alta del mercato, con miglioramenti su prestazioni, display e comparto fotografico.

OPPO Find X8s Plus: specifiche tecniche attese

Le informazioni provengono da fonti affidabili del settore e delineano un quadro chiaro delle caratteristiche principali del prossimo top di gamma OPPO.

Display LTPO AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione 2K+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e supporto HDR10+. Si prevede un pannello con luminosità massima superiore ai 2.500 nit, garantendo un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole;

Processore Snapdragon 8 Elite, con prestazioni superiori rispetto alla generazione precedente, offrendo maggiore efficienza energetica e potenza di calcolo;

Fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e opzioni di archiviazione UFS 4.0 fino a 1 TB, garantendo velocità di lettura e scrittura elevate;

Batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 100W e ricarica wireless fino a 50W;

Tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony da 50 MP, accompagnato da un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x e un ultra-grandangolare. La fotocamera anteriore, invece, sarà da 32 MP, posizionata in un foro centrale nel display.

OPPO dovrebbe continuare con la filosofia di design adottata sui modelli precedenti, con una scocca in vetro e un frame in alluminio, offrendo un look elegante e premium. Il modulo fotocamere posteriore dovrebbe mantenere una disposizione verticale con un’isola più compatta, mentre il lettore di impronte digitali sarà integrato sotto il display. Alcuni rumor suggeriscono anche la certificazione IP68, che garantirebbe resistenza a polvere e immersioni temporanee in acqua.

Quando verrà lanciato OPPO Find X8s Plus?

Sebbene OPPO non abbia ancora ufficializzato la data di lancio, il Find X8s Plus dovrebbe debuttare entro il secondo trimestre del 2025, probabilmente tra aprile e maggio. Il prezzo di partenza potrebbe aggirarsi tra 899 e 999 euro, in base alle configurazioni di memoria disponibili. Restiamo in attesa di ulteriori conferme ufficiali per scoprire tutti i dettagli sul prossimo flagship di OPPO.