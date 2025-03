App Google TV: in arrivo una nuova scheda nell’interfaccia

L’app Google TV, il punto di riferimento per l’intrattenimento sui dispositivi Android, sta per cambiare. Le fonti sono diverse e provengono direttamente da una versione beta interna. Si dice infatti che il gruppo di sviluppatori dell’azienda sta creando degli aggiornamenti considerevoli che dovrebbero trasformare completamente l’interfaccia grafica. Inoltre si dovrebbero inserire delle funzionalità ancora mai create e molto più moderne. Le modifiche, se saranno confermate anche dalla società, renderebbero l’App più chic e facile da usare, dando una risposta affermativa alle tante esigenze degli utenti più severi.

La nuova interfaccia Google avrà colori più luminosi e funzioni avanzate

Uno degli aggiornamenti più visibili riguarda il cambiamento della tavolozza dei colori. L’accento grigio scuro che adesso contraddistingue l’interfaccia dell’app Google TV verrà cambiamo e reinserito in una colorazione blu. Sarà inoltre molto più luminoso e moderno. Questo nuovissimo colore servirà, non solo ad offrire un design più allegro. Ma sarà anche messo in primo piano grazie a uno sfondo di tonalità più scura, creando un contrasto significativo che dà all’interfaccia un look più pulito ed elegante. Il tutto è pensato per dare all’utente finale un piacevole effetto visivo, rendendo l’esperienza più gradevole e intuitiva, ma soprattutto migliorando la complessiva navigabilità dell’app.

Oltre al restyling , gli esperti hanno pensato anche a modifiche pratiche. La sezione di ricerca ad esempio, potrebbe vedere l’introduzione di un elenco delle ricerche recenti. Sarebbe infatti utile per gli utenti ritrovare in modo facile i contenuti già cercati, senza la necessità di scrivere nuovamente le domande. Un’altra funzione interessante, ancora non attivata, riguarda la possibilità di avere una scheda dedicata ai contenuti più popolari o appena rilasciati, denominata “Hot and New Tab”. Se confermata, questa funzionalità darebbe maggiore visibilità ai contenuti di tendenza, facilitando l’accesso alle ultime novità.

In attesa di conferme ufficiali, se l’aggiornamento di Google TV ci dovesse essere, sicuramente si avrà un’esperienza di intrattenimento ancora più completa e accessibile.