Il ritorno del motore V8 HEMI non voluto da Tavares: una vittoria per gli americani

La decisione di Carlos Tavares di fermare la produzione del motore V8 HEMI non era stata accolta bene in America. I clienti fedeli alle muscle car avevano mostrato il loro disappunto, mentre alcuni dirigenti americani di Stellantis avevano colto l’occasione, dopo le dimissioni del CEO portoghese, per esprimere il loro malcontento. Era davvero possibile che il glorioso HEMI fosse destinato a sparire per sempre? La frattura tra la dirigenza europea e i gusti dei clienti statunitensi era ormai evidente, ma qualcosa stava cambiando.

Secondo recenti rapporti, il motore V8 HEMI potrebbe tornare in produzione a partire da agosto 2025 nello stabilimento Dundee Engine in Michigan. Una notizia che ha ridato speranza agli appassionati delle muscle car. Dopo l’uscita di scena di Tavares, il CEO di Dodge, Matt McAlear, aveva già lasciato intendere che la storia del motore HEMI potesse non essere finita. E ora, grazie a nuove indiscrezioni, sembra che non solo il classico 5,7 litri rivedrà la luce. Pare infatti che ci saranno anche le versioni Apache da 6,4 litri e Hellcat da 6,2 litri sovralimentato potrebbero tornare sulle strade americane.

Un’eredità che non si spegne: il motore V8 “vince”?

Lo stabilimento di Dundee si prepara a rilanciare una delle icone del mondo automobilistico, mantenendo la storica architettura Gen 3 di Stellantis, con alcuni possibili miglioramenti tecnici. La domanda inevitabile è: come reagiranno i clienti? Pare che la domanda ci sia, e che l’entusiasmo per il motore V8 HEMI non sia mai davvero diminuito. Un documento trapelato ha alimentato le voci su un possibile ritorno del motore nella gamma Ram 1500, e si prevede che il 5,7 litri possa tornare anche sulla Dodge Durango R/T. Tuttavia, l’ipotesi di vedere l’HEMI sulla nuova Charger sembra ancora incerta. Le emissioni preoccupano? Non per ora, visto che le politiche dell’amministrazione Trump avevano già garantito un margine di tolleranza maggiore. Il motore V8 HEMI è davvero destinato a una seconda vita? L’estate 2025 potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per uno dei motori più amati d’America.