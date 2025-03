Google Drive: arriva il cambiamento per Windows 11 on Arm

Come ben sapete, negli ultimi anni la piattaforma software Windows On Arm ha mosso passi da gigante sotto ogni punto di vista grazie in particolare all’arrivo di un hardware in grado di supportare con efficienza e potenza tutti i software esistenti, garantendone dunque l’esecuzione anche su questa architettura decisamente diversa da quella classica x86 a cui siamo abituati.

D’ora in poi, questo piattaforma software potrà includere un ulteriore tassello al proprio palmares di successi, è infatti arrivata ufficialmente la versione stabile di Google drive per Windows On Arm, L’applicazione era già presente in formato beta, ma non era ancora arrivata in formato completamente stabile dunque, ora Windows 11 eseguito su questa particolare architettura si garantisce anche questa nuova applicazione che potrà essere scaricata da tutti quanti e coloro che erano già in possesso della beta riceveranno un front per scaricare la nuova versione.

Fa la differenza

L’applicazioni installabile su Windows 11 ovviamente garantisce una migliore e più profonda e integrazione della piattaforma drive di Google con il sistema, ciò ovviamente facilita anche l’utilizzo agli utenti che potranno visualizzare il proprio drive all’interno di esplora risorse proprio come se fosse una cartella di sistema interna al sistema, dunque potranno accedervi senza nessun tipo di problema caricando e scaricando file esattamente come si fa da una cartella.

Si tratta senza alcun dubbio di un passo decisamente importante che sancisce per l’ennesima volta l’importanza dell’ultimo anno per questa tipologia di piattaforma che sta facendo passi in avanti, giorno dopo giorno, garantendo gli utenti un sempre crescente numero di applicazioni che vengono eseguite in via del tutto nativo e non più emulata da questi processori di ultima generazione.

Google drive sarà comunque disponibile solo per quelle macchine in grado di eseguire la versione più aggiornata di uno script definito webview2, ciò significa che tutti i processori recenti non avranno nessun tipo di problema, mentre quelli più datati saranno tagliati fuori.