HoMobile lancia la promozione primaverile

Dal 31 marzo al 13 aprile 2025, HoMobile propone un’interessante iniziativa per i nuovi clienti. La promozione, denominata “ho. una ricarica in primavera”, offre infatti fino a 10€ di credito omaggio a chi attiva una nuova SIM o eSIM direttamente sul sito ufficiale dell’ operatore. Per ottenere il bonus, è necessario inserire il codice promozionale “#CONIGLIO10” in fase di acquisto e richiedere la portabilità del numero da un altro gestore.

HoMobile: modalità di accredito delle ricariche bonus e altri dettagli

Per chi fosse interessato, il regolamento della promozione è stato pubblicato sulla sezione di supporto “ho.fficina” del sito ufficiale. HoMobile specifica che tale soluzione è riservata ai consumatori residenti o domiciliati in Italia. La SIM fisica può essere consegnata a domicilio o ritirata presso edicole convenzionate, mentre la eSIM sarà inviata via e-mail sotto forma di QR Code.

Per ricevere la prima ricarica omaggio di 5€, la nuova scheda telefonica o eSIM dovrà essere attivata entro sette giorni dall’acquisto. Successivamente, se il cliente effettuerà il primo rinnovo mensile dell’offerta scelta, riceverà un’ulteriore ricarica da 5 euro entro i 7 giorni seguenti.

L’operatore precisa che il passaggio a un’altra offerta HoMobile posticiperà però il primo rinnovo, influenzando anche l’erogazione del bonus. In più, se il cliente utilizza l’opzione “Riparti” per anticipare il rinnovo, la tempistica delle ricariche gratuite sarà modificata in base alla nuova data di attivazione.

Le ricariche promozionali non prolungheranno la validità della SIM o eSIM e non potranno essere rimborsate in caso di disattivazione della linea. La promozione poi non è cumulabile con le iniziative “ho. Ambassador” e “ho.Tanti amici 2.0”.

Dal 31 dicembre 2024, HoMobile è entrata a far parte della nuova realtà Fastweb + Vodafone, continuando a operare come brand ricaricabile della telefonia mobile. Ma le novità non finiscono qui. Infatti se siete interessati ad altre proposte di telefonia vantaggiose vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale del gestore. Qui infatti troverete promozioni interessanti adatte a ogni tipo di esigenza e necessità.