Citroen C3: Kragujevac diventa il centro della produzione Stellantis

Il Gruppo Stellantis ha scelto Kragujevac, in Serbia, come punto di riferimento per la produzione della Citroen C3. Questo stabilimento, già cuore pulsante per la FIAT Grande Panda, si arricchisce ora con la nuova city car francese. Una mossa che conferma la crescente centralità della fabbrica serba nel piano produttivo del gruppo. Perché proprio Kragujevac? La risposta sta nella piattaforma Smart Car, che unisce le due vetture e rende il sito serbo più importante di quanto possano essere gli altri.

Ottimizzazione delle risorse per la produzione della Citroen C3

La produzione della Citroen C3 in Serbia non si limiterà solo al sito di Kragujevac. Un altro stabilimento, quello di Trnava in Slovacchia, continuerà a produrre la vettura, ma la fabbrica serba avrà un ruolo sempre più importante. Per Stellantis, l’obiettivo è chiaro: ottimizzare i costi, sfruttando al massimo la sinergia produttiva tra i due impianti. Le componenti prodotte a Kragujevac per il sito slovacco rappresentano già un passo verso l’efficienza. Questa scelta non è solo strategica, ma anche una risposta intelligente alla domanda crescente di city car in Europa.

Mentre Kragujevac si prepara a diventare un centro nevralgico per la Citroen C3, l’Italia resta fuori da questa equazione produttiva. Stellantis, infatti, ha scelto altre soluzioni per le proprie fabbriche italiane, puntando sulle piattaforme STLA Medium e STLA Large. Cosa significa questo per il futuro? Entro il 2028, la piattaforma STLA Small darà vita a nuovi modelli destinati agli stabilimenti di Pomigliano d’Arco. Stellantis ha dunque scelto di non coinvolgere le fabbriche italiane nella produzione della Smart Car. Il gruppo ha preferito investire su altre soluzioni tecnologiche cercando di rafforzare la propria posizione sul mercato di tutto il mondo. La produzione della Citroen C3 in Serbia è uno step essenziale per Stellantis, un passo che riflette l’evoluzione della strategia produttiva del gruppo. Sono ormai le diverse strategie in atto orientate a massimizzare l’efficienza e l’innovazione. Kragujevac è destinata a diventare un faro nella produzione delle city car del futuro.