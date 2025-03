WhatsApp diventa l’app predefinita per chiamate e messaggi

WhatsApp potrebbe presto sostituire le app predefinite di chiamate e messaggi sui dispositivi mobili. L’indizio più importante arriva dalla versione beta 25.8.74 dell’applicazione per iPhone. La quale consente di scegliere WhatsApp come centro di comunicazione principale. In questo modo, sarà possibile utilizzare l’app di Meta non solo per le chat, ma anche per le chiamate, al posto delle soluzioni preinstallate come “Telefono” o “Messaggi” su iPhone. Questo cambiamento, se approvato, potrebbe estendersi anche agli utenti Android. Aprendo così la strada a una maggiore flessibilità nella gestione delle comunicazioni.

WhatsApp sta preparando una novità che potrebbe arrivare presto, ma restano alcuni dubbi

Questa innovazione si inserisce nel contesto delle recenti normative europee, come il Digital Markets Act. Le quali promuovono una maggiore libertà di scelta per i consumatori. Questo aggiornamento potrebbe avere un impatto notevole, poiché permetterebbe a più persone di scegliere WhatsApp per gestire tutte le forme di comunicazione. Infatti, grazie al VoIP e alla crittografia end-to-end, la rinomata piattaforma di messaggistica ha già guadagnato popolarità per le chiamate sicure e private. Offrendo così una valida alternativa alle tradizionali reti telefoniche.

Nonostante tale cambiamento sia già visibile nella versione beta, non è ancora certo quando diventerà disponibile per tutti. Attualmente, la funzione è in fase di test su iPhone e non è escluso che venga approvata e inclusa nelle versioni pubbliche del software. WhatsApp potrebbe estendere la novità anche agli utenti Android, ma per ora è difficile prevedere i tempi esatti. Intanto, l’app ha già annunciato l’introduzione su larga scala della possibilità di aggiungere musica agli status. Un’ altra funzionalità che sta iniziando a diffondersi anche in Italia.

Insomma, è chiaro che la scelta di rendere WhatsApp l’app predefinita per chiamate e messaggi rappresenta una mossa strategica che potrebbe trasformare l’uso quotidiano che facciamo degli smartphone. La piattaforma continua così ad innovarsi, non ci resta quindi che attendere i feedback degli utenti per sincerarsi di come questa novità sia stata accolta.