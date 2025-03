ChatGPT è migliorato: il modello GPT-4o è più intelligente e interagisce meglio

OpenAI ha introdotto una nuova versione del modello linguistico GPT-4o, portando ChatGPT a un livello ancora più avanzato. L’aggiornamento, disponibile dal 26 marzo 2025, rappresenta un affinamento concreto del modello presentato il 29 gennaio e promette risposte più naturali, accurate e utili, sia per chi scrive codice sia per chi cerca creatività.

Migliorata la comprensione delle istruzioni complesse

Secondo OpenAI, il modello aggiornato è ora in grado di interpretare meglio richieste articolate e con più fasi, offrendo risposte più precise e strutturate. I miglioramenti si notano soprattutto quando si lavora con problemi tecnici o di programmazione: GPT-4o genera codice più lineare, individua errori con più facilità e riesce a proporre soluzioni funzionanti con meno passaggi.

Non solo: le risposte sono anche più chiare nella forma. L’uso delle emoji è stato ridotto e la struttura del testo è ora più semplice, favorendo una lettura più scorrevole e comprensibile. L’obiettivo è offrire contenuti che siano utili, leggibili e subito fruibili, anche nei contesti creativi o collaborativi.

Risultati evidenti anche nei benchmark

I progressi non sono solo percepiti, ma anche misurati. Sul sito LMArena, che raccoglie i principali benchmark per i modelli linguistici, l’ultima versione di GPT-4o ha superato il precedente GPT-4.5, posizionandosi al secondo posto in classifica.

Ecco alcuni dati chiave:

Matematica : dal 14° al 1° posto;

Hard Prompts : dalla 7ª alla 1ª posizione;

Codifica: dal 5° al 1° posto.

Questi numeri confermano che il nuovo GPT-4o è un passo avanti concreto, soprattutto nelle aree dove i modelli precedenti mostravano ancora margini di miglioramento.

Disponibilità e API

Il modello è già disponibile per tutti gli utenti ChatGPT Plus, mentre chi utilizza la versione gratuita inizierà a notare i miglioramenti nelle prossime settimane. Per gli sviluppatori, GPT-4o è già accessibile tramite l’endpoint API chatgpt-4o-latest . OpenAI ha inoltre annunciato che le stesse ottimizzazioni arriveranno presto anche in una delle versioni precedenti dell’API.

Secondo Sam Altman, CEO di OpenAI, questo aggiornamento è un “grande passo avanti”, e nelle prossime settimane arriveranno altre novità legate alle capacità multimodali del modello.