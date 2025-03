Disney+: ora gli utenti possono modificare l’elenco “Continua a guardare”

Dopo tante richieste da parte degli abbonati, Disney+ ha finalmente introdotto una funzione molto attesa: la possibilità di modificare l’elenco “Continua a guardare”. Finora, chi cominciava un film o una serie senza finirli, si ritrovava con una lista infinita di titoli incompleti. Ora, con il nuovo aggiornamento, è possibile ripulire quella sezione in pochi secondi.

Gli utenti che non vedono l’ora di utilizzare questa nuova funzionalità possono farlo senza problemi. Al momento la funzione è disponibile per chi utilizza Apple TV e iOS o per chi usa Disney+ sul web. Ovviamente non mancherà la compatibilità anche con gli altri dispositivi, bisogna solo attendere per beneficiare di questo nuovo cambiamento che renderà tutto disponibile in piena continuità.

Come funziona la nuova lista “Continua a guardare” di Disney+ appena ufficializzata

Rimuovere un contenuto è semplice. Se si usa una TV, basta selezionare il titolo interessato, tenere premuto il tasto del telecomando e scegliere “Rimuovi” dal menu che appare. In alternativa, si può fare la stessa cosa dalla scheda del film o della serie, selezionando l’icona con il simbolo meno.

La procedura è altrettanto intuitiva su smartphone e tablet: si toccano i tre puntini accanto al titolo e poi si seleziona “Rimuovi”. Da browser, invece, è sufficiente passare il mouse sul contenuto e cliccare sull’icona apposita che compare.

L’unica eccezione riguarda gli eventi in diretta. Questi, infatti, non si possono togliere manualmente e resteranno visibili finché non saranno conclusi.

Questa novità segna un passo avanti nell’esperienza utente su Disney+, in un anno già molto ricco di aggiornamenti e nuovi titoli. Con il 2025 che celebra i cinque anni della piattaforma, Disney+ sembra voler puntare sempre più sulla cura dei dettagli e sull’ascolto del proprio pubblico. L’obiettivo adesso è più che chiaro: colmare la distanza con le altre piattaforme streaming che sembrano procedere a ritmi incessanti.